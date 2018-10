Tina Turner majdnem belehalt a betegségbe, a férje veséje mentette meg

Hamarosan megjelenik Tina Turner önéletrajza, amelyben a 78 éves, tizenkétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő azt is nyilvánosságra hozta: korábban átesett egy veseátültetésen, amely során férje egyik veséjét kapta meg - írja a Washington Post.

2016-ban a veséi mindössze "21 százalékon voltak, és gyorsan romlottak". A férje, Erwin Bach ekkor - mint Turner a könyvben írja - "azzal sokkolt, hogy azt mondta: nekem szeretné adni az egyik veséjét". Turnert "letaglózta a felajánlás iszonyú súlya".

A Metro mindehhez még azt is hozzáteszi: Turner eddigre már elfogadta, hogy talán eljött a halála ideje. "Nem zavart a halál gondolata, de az már jobban aggasztott, hogy hogyan mennék el." Ezért aktívan gondolkodott az aktív eutanázia, azaz az asszisztált, orvosi körülmények között végrehajtott kvázi öngyilkosság lehetőségén is. És mivel Svájcban él, ahol erre van is lehetőség, be is lépett az Exit nevű, ezzel foglalkozó szervezetbe, de ekkor érkezett a férje felajánlása.

A People magazin még egy részletet közölt a könyvből: ebben az áll, első, 1962-től 1978-ig tartó házassága Ike Turner zenésszel annyira rossz volt, hogy a férfi bántalmazásai és a sikerrel járó stressz miatt Turner öngyilkosságot kísérelt meg: ötven altatót vett be. "Amikor felébredtem, boldogtalan voltam. De úgy tudtam kijönni a sötétségből, hogy hinni tudtam benne: túl kell, hogy éljek."

