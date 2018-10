A miniszter szerint pályázatot írtak ki Prőhle posztjára, de ennek semmi nyoma

Pályázatot írtunk ki, és az lesz a nyertes, akinek a munkáját a szakmai bírálóbizottság a legjobbnak ítéli

- nyilatkozta Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter a Magyar Időkben, arra a kérdésre válaszolva, ki lesz a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatói posztjáról eltávolított Prőhle Gergely utódja.

Csakhogy ilyen pályázat, legalábbis nyilvánosan, a miniszter szavaival ellentétben nem létezik. Nincs nyoma a kormány honlapján, sem pedig a közszféra állásportálján, a Közigállás.hu-n. A múzeum gazdasági vezetői posztjára 2017 végén kiírt pályázat például megtalálható a kormány honlapján, de újabb, főigazgatói pályázat nem.

Levélben fordultunk a minisztérium sajtóosztályához is a pályázattal kapcsolatban, de reggel óta nem érkezett válasz; ha mégis befutna, cikkünket frissítjük. A Petőfi Irodalmi Múzeum sajtóosztályáról a következő választ kaptuk:

Köszönjük az érdeklődést, de mi is csak annak az információnak vagyunk a birtokában, aminek Ön. A főigazgatói pályázat kiírására az EMMI az egyedül jogosult szerv. Az EMMI weboldalán és a közigállás.hu oldalon mindenképpen meg kell majd jelennie a pályázatnak. De ez a normál ügymenet, minden eddigi ilyen esetben is így történt."

Prőhle Gergely kirúgását október elején jelentették be bármiféle indoklás nélkül, de az után, hogy a kormány propagandalapja, a Magyar Idők többször támadta őt arra hivatkozva, hogy "balliberális" íróknak is teret engedett a múzeumban. Utódjáról egyelőre semmilyen hivatalos információ nem hangzott el, noha Prőhle megbízása november 1-jén lejár.

A sajtót is megjárt pletykák szerint ugyanakkor a horthysta Takaró Mihályt szánják az intézmény élére. Takaró még a magukat jobboldaliaknak valló írók között is a szélsőséget képviseli: a Nyugatot "kis példányszámú zsidó lapocskának" nevezte, Kertész Imre magyarságát firtatta, Spiró Györgyre úgy hivatkozott, hogy "ez az ember, nevezzük most embernek", de Nyirő József fasiszta múltjának mentegetésével is próbálkozott már.

Korábbi cikkünkben több elismert író is megszólalt: ők a Kádár-korban tapasztaltakhoz hasonlították Prőhle eltávolítását, és azt mondták, annak ellenére, hogy a Fidesz holdudvarából érkezett, elfogadtatta magát minden oldallal, a múzeum nyitott volt mindenki számára, egyik rendezvényt sem bojkottálta semmilyen szervezet. Parti Nagy Lajos azt mondta, ha Takaró Mihályt nevezik ki a múzeum élére, "Akkor teljesen természetes, hogy többet a lábamat be nem teszem az intézménybe – noha nem hiszem, hogy ez nagyon megterhelné a múzeumot –, és a bojkottra az összes írótársamat is felkérem." Závada Pál azt mondta: "Takaró Mihály minden jó érzésű, becsületes ember számára vállalhatatlan, a konzervatív, jobboldali gondolkodásúak számára is; ő a szcéna legszélsőségesebb, leghírhedtebb alakja. Ha őt neveznék ki a PIM élére, azzal kesztyűt dobnának a szakma elé. Nem szeretném elhinni, hogy ezt tényleg megteszik."