Amikor Hamupipőke parázik a szextől

Aranyhaj egy ötvenes bukott operaénekes, pszichiáterhez jár, pánikrohamai vannak, alkoholista, „élete fakó lett, mint a sivatag, és fenyegető, mint egy ismeretlen vadon” – olvasom a kötetben. Egy hegyvidéki villában él, amit börtönnek érez, és azt képzeli, vannak gyerekei, pedig nincsenek is.

Hófehérke annyira fél abuzív hercegétől, hogy alá megy mindenben: a friss levegőtől is távol tartja magát, mert a hercegnek nem jön be, ha kipirul az orcája, sőt, a törpékkel sem engedi barátkozni.

Csipkerózsika egy brutális autóbaleset után hosszú ideje fekszik a kórházban, és a kómából ébredezik éppen, fogalma sincs, hol lehet.

Piroska a borzalmas felfalós élmény után még egy rettenetes hatósági vizsgálaton is keresztülmegy, talán nem csoda, hogy káromkodós, szarkasztikus felnőtt lesz belőle, aki úgy látja, minden gondjának okozója gyerekkori jólneveltsége volt.

„Itt az a gond, hogy a farkassal történt korai szexuális tapasztalatom – merthogy ne rejtsük véka alá: mindenki tisztában van azzal, hogy amikor a farkas felfal, az a nemi aktus egyik finom metaforája – teljesen megzavarta a fiúkhoz való viszonyulásomat.”

Hamupipőkét semmi más nem foglalkoztatja, csak hogy hány lájkot kapott az esküvői fotójára Instán, és örül, hogy jól sikerült a nászéjszaka, nem is csoda, miután báró Veress Pali bácsi Mi mindenre jó a banán? című könyvéből tájékozódott.

A fentiekből már látható, hogy érdemes komolyan venni a Cser Kiadó friss könyvének címlapjára nyomott plecsnit: „FELNŐTTMESÉK”, a kötet történetei ugyanis semennyire sem szólnak a gyerekeknek.

Szederkényi Olga újságíró-dokumentum filmes, a kötet szerkesztője tizenhat magyar írót kért fel, hogy folytassák a mindenki által ismert meséket.

„Kicsi korom óta foglalkoztat, hogy mi történik a mesehősökkel, mert nekem már akkor sem ott volt a történetek vége, ahol a felnőttek befejezték a mesélést. Mindig érdekelt, hogy mi lesz Piroskával, miután kiugrott a farkas hasából, vagy Pöttyös Pannival, amikor kijárta az iskolát”

- mondja az Indexnek.

Fotó: cserkiado.hu És boldogan éltek? - Mesehősnők utóélete

Szederkényi a tizenhat szerzőt úgy választotta ki, hogy a lehető legsokfélébb írótársaság fogalmazza meg a mesehősnők történeteit. Van köztük Kossuth-díjas, egykötetes, József Attila-díjas, gyerekmese-író, felnőtt irodalommal foglalkozó, konzervatív, feminista, magyarországi, határon túli egyaránt. Viszont ez a sokféleség nem mindenben nyilvánul meg: a tizenhat író között csak egyetlen férfi van, igaz, ő is női álruhában rejtezik.

A történetmesélők mindössze annyi instrukciót kaptak, hogy válasszanak egy mesehősnőt, és folytassák a karakter életét a gyerekmese után 1-2-10, akárhány évvel. Derüljön ki, mi történik vele, hogy boldogan él-e, mint ahogy azt minden mese eredetileg ígéri. És anélkül, hogy lelőnénk a poént, legyen elég annyi, hogy ahogy a hétköznapi életben is relatív a boldogulás, úgy a felnőtt, érett mesehősnők papírra vetett életében is. Minden elképzelt életút előtt nagyszerűen összefoglalva olvasható az alaptörténet, így aki nem ismeri például Mulan szomorú történetét, az is képbe kerülve olvashatja a folytatást.

Mindenkinek ajánlom, akinek valaha sokat meséltek, vagy aki maga is sokat mesél, akit mindig is foglalkoztatta, mi lesz Piroskával, a kis hableánnyal vagy a halász nagyravágyó feleségével. A kötetből kap egyfajta választ, ami nem is állhatna távolabb ugyan a meseszerű tökéletességtől, de hát melyik az az élet, amelyik meseszerűen tökéletes?

Van itt minden a mentális betegségektől, a kisebbségi identitás megélésén át, a netfüggésen, testi fogyatékosságon keresztül az abuzív párkapcsolatig – mindennapi, kelet-közép európai problémák ezek, amelyeket a kiváló szerzők szövegei, és Szabó Imola Julianna remek illusztrációi helyeznek pompás kontextusba.

A kötetben szereplő mesehősnők és írónők:

Alice – Rakovszky Zsuzsa

Aranyhaj – Molnár T. Eszter

Csipkerózsika – Boldizsár Ildikó

Dorothy – Halász Rita

A halász nagyravágyó felesége – Szvoren Edina

Hamupipőke – Arany Lídia és Ugron Zsolna

Holle anyó – Kiss Noémi

Hófehérke – Berg Judit

Hókirálynő – Kemény Zsófi

A kis hableány – Hernyák Zsóka

Mulan – Szécsi Noémi

Piroska – Nina Yargekov

Pöttyös Panni – Karafiáth Orsolya

Sahrazád – Selyem Zsuzsa

Sárbogárdi Jolán – Sárbogárdi Jolán (azaz Parti-Nagy Lajos)

Cser Kiadó, 2018.

Szerkesztette: Szederkényi Olga, illusztrálta: Szabó Imola Julianna

3995 forint