Egy hollywoodi színésznő berágott a magyar kórházak állapotán, bevásárolt az állam helyett

A SAS: Red Notice című filmet épp Budapesten forgató Ruby Rose - akit főleg Batwomanként ismer a közönség - nemrég kórházba került, és teljesen kiakasztotta a magyar egészségügy állapota: utánaolvasott a témának, és közölte, bármilyen módon, de segíteni szeretne. És nem csak a levegőbe beszélt: most tényleg vett egy nagy rakás orvosi kelléket és egy csomó játékot a Heim Pál Gyermekkórház betegeinek.

Tényleg volt egy kis karácsonyi bevásárlásom... Mivel első kézből tapasztaltam meg, milyen az egészségügyi ellátórendszer Magyarországon, beszélgettem a helyi kórházakkal, hogy hogyan tudnék a legjobban segíteni, ha már itt vagyok... Kaptam egy listát arról, hogy mire van a leginkább szükségük. Olyasmikre, mint ágynemű, székek, papírtörlő-adagoló, papírlepedő és hasonlók... Úgyhogy ma reggel elkezdtem a vásárlást 150 ágyneműhuzattal az egyik helyi kórháznak. És mivel egy gyereknek és a családjának sosem túl jó buli egy kórházban tölteni a karácsonyt, vettünk néhány játékot is. Bátorítanék mindenkit, aki megteheti, hogy tegyen ugyanígy. A higiénia miatt a műanyag és a fajátékokat jobban szeretik, mint a bolyhos plüssöket.

Ezt írta ki instasztoriban Ruby Rose, a Meg - Az őscápa, a Tökéletes hang 3., a John Wick 2. és az xXx: Újra akcióban sztárja, egy játékokkal púposra telepakolt bevásárlókocsi képével együtt. Az akcióban egy magyar instagramozó, Zillich Angela segített neki, aki most maga is adományokat gyűjt a gyerekkórháznak.

8 Galéria: Ruby Rose Heim Pál gyermekkórháznak vásárol Fotó: rubyrose / instagram

Angela az Index kérdésére elmondta: ő is dolgozott a színésznő új filmjének forgatásán, és miután Rose múlt héten posztolta a tapasztalatait és a borzongását a magyar egészségügy állapota miatt, ő közzétett a témában egy videóüzenetet, így vette fel vele a kapcsolatot a színésznő. "Januárra még várható pár meglepetés, aminek a szervezését nagy valószínűség szerint szintén én fogom végezni. Emellett én a saját gyűjtésembe kezdtem, hogy a listán szereplő többi dolgot is be tudjam szerezni a kórháznak" - mondta az Indexnek.

Ruby Rose december elején került az Uzsoki kórházba egy makacs szilikon füldugó miatt, és eléggé berezelt a magyar kórházak állapotától. A mosdót például egy horrorfilm díszletéhez hasonlította, és imádkozott, hogy még érvényes legyen a tetanusz elleni védőoltása. a látogatás traumatikus élményei után a színésznő kicsit jobban beleásta magát a magyar egészségügybe, elolvasott róla ezt-azt, biztosításokról és orvoshiányról, valamint a fiatal orvosok külföldre vándorlásáról, és elborzadt. A színésznő végül utolsó posztjában azt írta, hajlandó bármilyen módon segíteni, amivel előre lehet lendíteni a magyar egészségügyet, 13 milliós követőtáborát pedig arra kérte, ha erre van ötletük, ne habozzanak szólni neki.