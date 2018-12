Magdusnak sok titka maradt

A Halászbástyánál a hetvenes években.

Műszörmében és a kultúrpolitika által befogadva. A Rákosi-korszakban pár órára odaítélt, majd visszavett Baumgarten-díj, az irodalmi életből a tanári pályára kényszerítés után az osztályidegen Szabó Magdát az 1956 után megváltozott kultúrpolitika is felfedezte. 1958-ban megjelent a Freskó, a következő évben megkapta a József Attila-díjat: „Most újra itt futhatunk a manézsban, Szobotka is, én is, hány kört szaladjunk még, hogy soha többé ne kételkedjenek abban, hogy ide tartozunk? És mit bírnak még az izmaink?” (Fotó: Családi archívum / Jaffa Kiadó)