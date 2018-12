Lovaggá ütötték Michael Palint, a Monty Python tagját

A Monty Python csoport tagja, a Brian élete és a Gyalog galopp színésze, Michael Palin is viselheti mostantól neve előtt a Sir előtagot, mivel a szokásos Újév előtti szertartáson lovaggá ütötték - írja a BBC. Ő az első a Monty Pythonból, aki megkapja a legmagasabb brit elismerést. A kitüntetést nem kimondottan humoristaként kapta, hanem írói pályafutásáért is, és útifilmes munkáiért: rengeteg országról készített dokumentumfilmet, nemrég Észak-Koreába is eljutott, de bemutatta a nézőknek Magyarországot is.

Szintén lovaggá ütötték, azaz mától Dame előtagot kapott a legendás, a hatvanas években világhírűvé vált modell, Twiggy, azaz Leslie Lawson (születési nevén Hornby). Őt a divathoz való hozzájárulásán kívül a művészeti és jótékony tevékenységéért is elismerték. Őt tekintik a világ első nemzetközi szupermodelljének, aki rövid hajával, androgün arcával, vékonyságával megváltoztatta a modellszakmát. Ugyanakkor többen bírálták is az ötvenkilós nőt, mondván, nagy a felelőssége a "csont és bőr" modellek népszerűségének kialakulásában; ő ugyanakkor szintén elítélően nyilatkozott a (minimum) koplaló modellekről, mondván, az ő alkata természetesen volt ilyen, és mindig egészségesen étkezett.

Philip Pullmant, Az Úr sötét anyagai-könyvek (köztük a megfilmesített Az arany iránytű) szerzőjét szintén lovaggá ütötték; Pullmant a BBC korábban a tizenegyedik legbefolyásosabb embernek választotta a brit kultúrában, és az 50, 1945 óta alkotó legfontosabb író közé is beválasztották.

Margaret Atwood kanadai írónőt, a Szolgálólány meséje szerzőjét a Becsület Társasága (Order of the Companions of Honour) tagjai közé választották.