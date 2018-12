Az évünk legeslegjobb videói

Riportok, portrék, élőzések, dokumentumfilmek - nagyon sűrű volt 2018, rengeteg videót készítettünk, és köztük rengeteg nagyon jó videót. Ezekből kiválogattunk párat, amik a legizgalmasabbak, legszebbek, legötletesebbek, a legtöbb munkával és odafigyeléssel készültek – szóval a legjobbak. Jó videónézést!

Politika, botrány, Duna-parti dumaparti

A politikuskérdezős videók, amelyeknek a nagy része Fábián Tamással készült, bebizonyították, hogy 2018-ban is nagyon fontos, hogy valaki kérdéseket tegyen fel a hatalmon lévőknek: legyen szó a miniszterelnök magánrepülőzéséről, a hatalmas tiltakozásokat kiváltó túlóratörvényről, vagy magáról Orbán Viktorról - még ha az is a válasza erre egy miniszterelnöknek, hogy lefakenewsozza Magyarország vezető hírportálját.

Német Tamás igyekezett megmutatni, hogy mi történik egy pici, szegény faluban, ahol 99% szavazott a Fideszre, de amikor Lázár János kiment egy Billa mellé rettegni, azt is feldolgoztuk: viccesen is és komolyan is. Az év vége felé pedig Bakró-Nagy Ferenc játszott el azzal a gondolattal is, hogy egy parlamenti vita közepén mi történik Kósa Lajos laptopján:

Jobban élünk, mint négy éve

A munkaerőpiac jelentős változásokon megy át, amivel Bohus Péter több videóban is foglalkozott. Ma nem a munkanélküliségről, hanem a munkaerő-hiányról esik a legtöbb szó: ez a helyzet a programozóknál is, a képzésekről és azok furcsaságairól itt meséltünk. De megnéztük azt is, hogy végszükség esetén, két óra alatt milyen munkákat tudnánk találni, és utánajártunk az egész bitcoin-őrületnek is, hogy hogyan tudnánk pénzt csinálni belőle - még ha a végén valami egészen másra is jutottunk:

Szevasztok, magyarok, mit csináltok külföldön?

Mondjuk a munkaerő-hiánynak az is az oka, hogy rengeteg magyar külföldre ment, hogy jobb életet teremtsen maguknak. Joób Sándor, Horváth Balázs és Nagy Roland egy hatrészes sorozatban rengeteg Londonban élő magyart mutatott be, akik keményen dolgoznak, és nem fenékig tejfel az életük, de nem úgy tűnik, hogy egyhamar hazajönnének.

Egy másik úton is találkoztunk külföldön dolgozó magyarokkal: eljutottunk egy tengeri olajfúrótoronyra. Az erről készült videóban Lengyel-Szabó Péternek az volt a célja, hogy bemutassa az életet a tornyon, az olajkutatás hátterét, a komoly biztonsági képzést, és az eszméletlen pénzt, amit az egészbe ölnek – és ezt mind összefoglalni 10 perc alatt, ami pont sikerült:

Mi a fene történik körülöttünk?

A videózásban még mindig nagyon jól működik az a dolog, hogy van egy ember, aki érthetően és hitelesen magyaráz el bonyolult dolgokat - de ez csak akkor jó, ha az utolsó szótagig tűpontos és érdekes, amit elmondunk, és az egész mégis több lesz, mint egy felolvasás. Például ha Csurgó Dénes közbeszerzőmellényben, játékfigurákkal magyarázza el a Tiborcz-féle Elios-ügyet, vagy ha Trencsényi Ádám nagyon alaposan összeszedi, hogy miért vagyunk egyre inkább apolitikusak – és hogy ez miért rossz irány.

De az egyik legkomolyabb anyagunk az, ami a bulinegyedről szólt: február elején egy nem túl okos népszavazással próbáltak meg megoldást találni a bulinegyed helyzetére, Lengyel-Szabó Péter és Szilágyi Máté pedig egy rengeteg megszólalóval teletűzdelt videóban szedte össze, hogy ez az egész ügy hány ponton van elcseszve. A problémák pedig a mai napig ugyanazok:

Ilyet rikán csinálunk

Egy hírújság nehezen tudja megtenni, hogy nagyon hosszú videókat készítsen: egyrészt az olvasók általában nem 30-40-50 perces anyagokat keresnek a neten, meg az Indexen sem. Ez alól kivétel volt Majka: az ország egyik legnépszerűbb előadójával a Curtisszel való szakítás idején interjúztunk, a vágatlan interjúra pedig többszázezren voltak kíváncsiak.

De a hosszabb videóknak általában van még egy nehézsége: hogy nagyon hosszú idő elkészíteni, a forgatás előkészítésétől a vágás legutolsó percéig rengeteg dolog változik, ez pedig elég idegőrlő tud lenni. Idén mégis több ilyen videónk is volt.

Az egyik leghosszabban készült, legnagyobb filmünk a Dizájneren, ami Geriről, a kábítószerfüggő fiúról szólt. A fesztiválokat is megjárt dokumentumfilm Horváth Balázs munkája:

És azon kívül, hogy az eléggé zűrös Líbiában ráakaszkodott egy titkosügynök, akit próbált lerázni, Földes András eljutott egy menekültmentő hajóra is, ahol azoknak az életét mutatta be, akik nemes egyszerűségből úgy döntenek, hogy nem hagyják vízbe fulladni Afrikából érkező embereket:

És egy közel másfél éves munka eredménye a Fran Palermo frontemberéről, Henriről szóló dokumentumfilmünk is, amiben Szilli Tamás és Szőke Barna egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges és nagyon öntörvényű sráccal forgatott:

Végül: a legszebb videóink

Ez a legfurább kategória, miközben itt vannak azok a videóink, amikre talán a legbüszkébbek vagyunk – mind a zenéjük, mind a képi világuk és mind a tartalmuk miatt. Például amikor Fiantok Dani éjt nappallá téve forgatta és vágta a feketetói vásárt őrült rohanásként bemutató anyagot, vagy épp arra, amikor Klág Dávid életében először elment egy sertéstelepre, ahol egy lány 350 mangalicát nevel szinte egyedül.

A legtöbb ilyen videónkon egyébként Szilágyi Máté és Szilli Tamás dolgozott: Máté volt az, aki lassított tablóképeken új hangulatot adott a Balaton Soundnak, Tamás pedig bemutatta, hogy a mai napig milyen nehezen beszélnek a vörösiszap-katasztrófáról azok, akik átélték. De együtt készítették el az egészen különleges hangulatú portrét Quixoticról, a magyar synthwave talán legmenőbb figurájáról, és az év egyik legszebb videójában együtt mutatták be Molnár Gál Bélát, a cigányokon segítő borsodi iskolaigazgatót: