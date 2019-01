Az év szava a MeToo lett Ausztráliában

A Macquarie Dictionary azaz Macquarie szótár éves felmérése szerint az angol nyelvre az ausztráloknál a MeToo gyakorolta a legnagyobb hatást, még úgy is, hogy a technikailag inkább kifejezésnek tekinthető szót először a 2000-es évek közepén használta egy polgárjogi aktivista, bizonyos Tarana Burke. A második helyen a nagyfasz-enegria (Big dick energy), a harmadikon az egyszerhasználatos (single-use) végzett, ami érdekes módon a britek szerint viszont az év szava volt.

A MeToo a szótár szerint lehet melléknév és ige, és itt álljunk meg egy pillanatra, mert a

to be MeToo-ed

azért elég ijesztően néz ki. A jelentése: valakit szexuális zaklatás vagy nemi erőszak elkövetésével vádolni. Pl. Harvey Weinstein has been MeToo-ed by another three victims in New York.

Az ausztráloknál egy újságírókból, írókból, akadémikusokból álló bizottság dönti el melyik szó kerül be a nyelv corpusába, a MeToo mellett az szólt, hogy széles körű, 2017-es elterjedése óta is pont olyan releváns, mint akkor. A sors fintora (iróniája? tragédiája?), hogy a Weinstein-féle zaklatási botrányból az angolszász nyelvterületen pont az ausztráloknál nem lett istenigazából semmi, többet között azért, mert az ország rágalmazásra és becsületsértésre vonatkozó törvényei a világon messze a legellenségesebbek a vádlókkal szemben.

Geoffrey Rush példája a legjobb: egy színésznő azzal vádolta egy, a Daily Telegraph-ban megjelent cikkben, hogy a mellét fogdosta. Rush tagadott, a bizonyítás során a bíróság neki adott igazat, most éppen a lapot pereli milliókra.

A lista második helyén végzett nagyfasz-energiáról mi is írtunk egy remekbe szabott cikket, most ebből idézünk:

A NFE csendes bizonyosság és könnyedség, ami abból jön, hogy az ember tudatában van annak, hogy hatalmas a pénisze. Nem felvágós, és nem egy power trip, hanem pont az ellenkezője: egy egészséges, elégedett magabiztosság. Összefoglalva: az a valaki, aki olyan hanyag eleganciával viselkedik, mintha hatalmas pöcse lenne.

A harmadik szó, az egyszerhasználatos a környezetvédelmi jelentősége miatt került dobogóra. A tavalyi nyertes egyébként a Milkshake Duck lett, ami egy olyan személyt jelöl, akinek hirtelen jött népszerűsége rohamosan csökkenni kezd, amikor kiderülnek róla mindenféle dehonesztáló dolgok.