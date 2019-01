MTVA-vezér: Hibáztunk, amikor a tüntetésnél az üres utcát mutattuk

Elég súlyos interjút készített Hadházy Ákos képviselő Papp Dániel tévéelnökkel írásban. A korábban hírhamisítóként ismertté vált, majd az MTVA vezetését kiérdemlő Pappnak a köztelevízió vezetőjeként elvileg törvényi kötelessége, hogy segítse a képviselők munkáját, értelmezése szerint viszont ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy szóba is kell állnia velük.

Így amikor legutóbb az ellenzéki képviselők megkeresték őt a tévészékházban, egyrészt az agyonbeszélés technikája mellett döntött, nem hagyta, hogy ott helyben kérdéseket tegyenek fel neki. Másrészt pedig arra kérte Hadházyt és Szél Bernadettet, hogy inkább írásban tegyék fel a kérdéseiket. Hadházy ezt meg is tette, végigkérdezte Pappot az elmúlt évek emlékezetesebb, MTVA-t érintő botrányairól.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Miért üres utcát mutatnak a tömegtüntetésen? Miért kairói videót mutogatnak, miközben a kölni eseményekről van szó? Miért vagdossák úgy az anyagaikat, hogy az eredeti megszólalás az ellenkezőjét jelentse? Miért a kormány narratívája szerint tudósítanak mindenről?

Megérkeztek Papp válaszai, amelyet Hadházy saját kérdéseivel együtt a facebookján közölt. Mi változtatás nélkül közöljük, médiatörténeti jelentőségű beszélgetés következik. A kérdező tehát Hadházy Ákos ellenzéki képviselő, válaszol: Papp Dániel.

Hogyan lehet valaki az MTVA vezérigazgatója, aki még 2011-ben úgy vágta meg a Daniel Cohn-Bendit-riport, mintha a zöldpárti EP-képviselő elmenekült volna a kérdései elől, miközben erről szó sem volt? Továbbra is tiltakozik-e amiatt az állítás miatt, hogy Ön hírt hamisított?

Az MTVA vezérigazgatóját - a törvény értelmében - a Médiatanács elnöke nevezi ki határozatlan időre. E jogköre diszkrecionális.

Hogyan sikerült 2012-ben, az Operánál rendezett tüntetésről úgy bejelentkezni, hogy a riporter háta mögött csak rendőrök meg az üres Andrássy út látszódjon?

Amennyiben Önöknek panaszuk van egy műsor tartalmával kapcsolatban, a jogszabályban meghatározott időn belül a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezetőjéhez fordulhatnak, akivel a minap találkoztak is, és Ő erről Önöket tájékoztatta. Az említett esetben a tudósítást készítő munkatársak hibáztak. Ez még az MTVA-val is előfordulhat, szándékosság nélkül is. Nem is beszélve olyan esetekről, amikor például képviselők garázdálkodnak az épületben, megzavarva egy üzem működését még bűncselekmény vagy cselekmények elkövetése árán is. Az elmúlt év végén is lezajlott egy olyan eset, amikor a joggal visszaélve képviselők betörtek az épületbe, néhány társuk a kerítésen átmászva, más képviselő hamis tűzriadót indítva, nekitámadva a biztonsági őröknek, majd jogsértés árán az élő hírműsort kívánták megzavarni, félbeszakítani. Szerencsére biztonsági munkatársaink lelkiismeretes és fegyelmezett viselkedésének köszönhetően mindezt sikerült megakadályozni. Ilyen körülmények között nehezen csodálkozhatunk azon, ha munkatársaink olykor hibáznak, hiszen a nyugodt munkavégzés feltételeitől fosztják meg őket.

Normális dolog-e az MTVA-nál, hogy egy évekkel korábban, feltehetően Kairóban készült videót tesznek közzé, azt állítva, hogy a kölni szilveszteri események láthatók rajta?

Miután a televízió egyszerre auditív és vizuális műfaj, ezért gyakran használnak a szöveghez képi illusztrációkat. Ez a világ összes televíziójában így történik, sőt, ennek az eszköznek a továbbfejlesztése az internetes médiában a legszembetűnőbb, amelyben már a virtuális valóságot használják fel oly gyakran rosszhiszeműen. Kérdésükre válaszolva: amennyiben e tartalommal problémájuk volt, javasoltam volna, hogy forduljanak panasszal a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-hez, vagy - akkor még az Önök által vezetett párt színeiben és delegáltjaként - keressék fel a Duna Médiaszolgáltató Zrt-t felügyelő paritásos kuratóriumban ülő képviselőjüket.

Bevett gyakorlat-e az MTVA-nál, hogy Pukli István lejáratása érdekében a saját, korábbi anyagukat vágták meg úgy, hogy teljesen más értelme legyen, mint ami valójában elhangzott?

Pukli István ügyében is rendelkezésre állt panasz benyújtásának lehetősége, amit emlékezetem szerint Önök elmulasztottak.

Alkalmasak-e azok a munkatársak, akik a münsteri támadás ügyében még órákkal azután is bevándorlókról írnak, hogy kiderült, pszichés beteg német férfi volt az elkövető?

Munkatársaim alkalmasságának megítélése nem tartozik Önökre, az munkajogi kérdés. Az viszont feltehető kérdés, hogy megfelelően működik-e a közmédia. Erre vonatkozóan ajánlom figyelmükbe az említett többpárti kuratórium által megtárgyalt és elfogadott éves beszámolónkat, amelyek minden magyar polgár számára hozzáférhetőek, így Önök is elolvashatták.

Belefér-e a közszolgálati alapelvekbe, hogy egy bevándorlásellenes AfD-politikus játssza a hétköznapi, migránsoktól rettegő németet a köztévé riportjában?

A törvény alapján Önök nem jogosultak számon kérni - s ezzel nyomást gyakorolni - egy szerkesztő vagy riporter döntésére. Mint magukat demokratának valló, képviselői jogosítványukkal visszaélő politikusok, ezt pontosan tudják. Miként azt is, hogy nekem, e szervezet vezetőjének kötelességem megvédeni a munkatársaimat olyan atrocitásoktól és politikai nyomásoktól, amelyeket éppen Önök követnek el. Emellett elképzelhetetlennek tartom, hogy egy politikus is gondolhatja magáról, hogy ő egy "hétköznapi ember", aki mást gondol például a migrációról, mint Önök, legfeljebb nem töri be a közmédia ajtaját, mert tiszteletben tartja a törvényeket és az alapvető viselkedési normákat.

Hogyan egyeztethető össze a szakma szabályaival, hogy ugyanaz a bangladesi migráns Boszniában egyik nap még békés menekült, másik nap már a határőrökkel harcol?

Úgy, hogy egyik nap békés menekültnek mutatkozik, a másik nap pedig agresszív migránsként viselkedik.

Belefér-e a vezérigazgatónak a pártatlanság fogalmába, hogy egy október 23-i tüntetésről szóló tudósítás azzal kezdődik, ki kinek a felszólalását „fúrta meg”?

Ahogyan korábban is említettem, amennyiben e tartalommal problémájuk volt, panasszal fordulhattak volna a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-hez. Számunkra a pártatlanság a valóság bemutatását és nem az elhallgatását jelenti. Ezért is mutatjuk meg, hogy Önök egy közintézménybe törnek be és fenyegetik a kollégáimat. Ebben az esetben azt sérelmezik, hogy ott van a kamera, másik esetben pedig azt, hogy nincs ott.

Mindennapi gyakorlat-e, hogy az MTVA a saját épülete előtti tüntetésről egy másik sajtóorgánum szemlézésével számol be, majd három percen keresztül hazugságokat sorol a szervezőről?

Eleddig Önök azt kifogásolták, hogyha valamiről a közmédia beszámolt vagy ha nem számolt be. A kérdéssel most azt is számon kérik, hogy milyen eszközöket alkalmazott a szerkesztő. Úgymint saját tudósító, más hírügynökség, MTI, más médium stb.

Mi a magyarázat arra, hogy az MTVA vezérigazgatója nem hajlandó személyesen találkozni az országgyűlési képviselőkkel, és hogyan képzeli, hogy biztonsági őrökkel dobatja ki őket az épületből?

Az általánosítást visszautasítom! Nincs személyes megbeszélni valóm - s erre a törvény sem kötelez - olyanokkal, akik garázdálkodnak egy közintézményben, akik becsmérlik az általam vezetett intézményt, akik rólam, munkatársaimról hazugságokat terjesztenek élő Facebook adásokban, akik megsértik az alapvető emberi normákat, fenyegetik az itt dolgozókat, akik semmiféle tiszteletet nem mutatnak embertársaik iránt, és akik kárt okoznak az intézménynek. Ezek Önök, akikkel - ismétlem - nincs okom személyes megbeszélést folytatni, de a törvénynek megfelelően köteles vagyok Önöket képviselői munkájukban támogatni és a szükséges felvilágosítást megadni. E kötelességemnek ez úton teszek eleget, amikor válaszolok a kérdéseikre, egyúttal szembesítem Önöket az Önök cselekedeteivel és az intézményre gyakorolt hatásukkal. Ami pedig a "kidobás" tényét illeti, az Önök cselekedeteinek büntetőjogi eljárása folyamatban van. Annak súlyát és tényét nem tisztem megállapítani, az az igazságszolgáltatás joga, s én a törvényt - ellentétben Önökkel - betartom és betartatom. Ennek megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy a rám bízott intézményt mindig és minden körülmények között meg fogom védeni, abban törvénysértést semmilyen körülmények között nem hagyok szó és cselekvés nélkül, bárki is kövesse el azt.

Mennyiben egyeztethető össze az MTVA alapelveivel, hogy a riporter mondja meg egy nyilatkozónak, hogy milyen szavakat használjon?

Önök pontosan tudják, hogy ez a hír is hazugság volt, ezt az érintettek cáfolták, legfeljebb Önök nem vesznek róla tudomást.