Elperelhetik a magyar államtól az Esterházy-kincseket

Az Esterházy család pert indított Magyarország ellen a 20. század elején a fraknói várból Budapestre átszállított 260 műtárgyért – írj a bécsi Kurier cikkére hivatkozva a huppa.hu. A perben február 22-én várható döntés a fővárosi bíróságon.

Az eljárás tétje a valaha volt legjelentősebb magyar főúri műtárgyegyüttes, az Esterházy-kincsek birtoklása. Ezt a legendás gyűjteményt, vagy legalábbis egy részét utoljára nagy kiállításon 2006 és 2008 között láthatta a közönség az Iparművészeti Múzeumban, ekkor magyar és német nyelvű katalógus is készült róla. Az Esterházy család háromszáz éven át gyűjtötte össze ezeket a tárgyakat, főként ötvösmunkákat (tálakat, kupákat, serlegeket), értékes textileket, ékszereket és díszfegyvereket. A magyar arisztokrata családok között a leggazdagabbnak számító Esterházyak szinte egyedüliként rendelkeztek olyan erőforrásokkal, amelyek lehetővé tették egy kisebb európai uralkodói gyűjteménnyel egyenértékű kollekció kialakítását. A kincseket fraknói várukban őrizték (ma Forchtenstein, Burgenland).

Ezt a gyűjteményt veszítheti el most a magyar állam az elmúlt évek több hibás, felelőtlen kormányzati döntése eredményeként. Annak megértéséhez, hogy állt elő a jelenlegi helyzet, és kinek milyen érvei lehetnek a jogvitában, vissza kell menni időben 1918 őszéig, amikor a Monarchia felbomlott. Esterházy Miklós herceg ekkor úgy döntött, hogy a legjobb darabokat Fraknóból Budapestre szállíttatja. A gyűjtemény így kettészakadt, a "krémje" a fővárosba került (ezeket nevezzük azóta Esterházy-kincseknek), a darabszám szerint nagyobb, de minőségre kevésbé értékes része Fraknón maradt, ahol a kincstár máig jelentős turistalátványosságnak számít.

A Tanácsköztársaság idején a Budapestre került tárgyakat államosították, és átszállították az Iparművészeti Múzeumba. Amikor a jogrend helyreállt, az Esterházyak nagyvonalúan megengedték, hogy a kincsek a múzeumban maradjanak, ezt a letéti szerződést Esterházy (V.) Pál herceg 1923-ban megújította.

A jogi helyzet ekkor még világos volt: a magyar állam elismerte a család tulajdonjogát, de azokat a múzeumban mindenki láthatta, sőt az Esterházyak elő is írták, hogy a kincseket a nagyközönség és a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé kell tenni. Csakhogy jött a következő történelmi sorsforduló: 1944 telén, amikor közeledett a front a fővároshoz, Pál herceg feltételezte, hogy a múzeumokat ki fogják fosztani a szovjetek, ezért a kincseket átszállította saját Tárnok utcai palotájába. Ez nagyon rossz ötlet volt, mert az Iparművészeti Múzeumot a Vörös Hadsereg nem rabolta ki, viszont a Várnegyedet rommá bombázták, és a palota is több találatot kapott. A kincsek a pincében, ládákban jórészt átvészelték a katasztrófát, de a boltozatok leomlottak, a tárgyak eláztak, összetörtek.

Esterházy Pált arisztokrata származása miatt 1948-ban az ÁVO letartóztatta, és egy koncepciós perben, koholt vádakkal elítélték, egészen 1956-ig raboskodott, amikor külföldre tudott a rendszer elől menekülni (az ausztriai vagyon viszont mindeközben az övé maradt). A romos palota pincéjében rejtőző kincseket 1949-ben államosították. (A herceg kifosztásának történetét korabeli titkosított dokumentumokkal együtt ebben a tanulmányban lehet elolvasni.)

Család vagy alapítvány? A magyar államot valójában nem az Esterházy család perelte be most be, hanem egy olyan magánalapítvány, ami a család egykori ausztriai vagyonát kezeli, és kulturális hagyatékát őrzi és ápolja. Ennek az az oka, hogy az utolsó herceg, Esterházy Pál elhunyta után, 1989-ben a hercegi cím és a vagyon kettévált. A címet az unokaöccse, Antal örökölte, akinek jelenleg is van egy lakosztálya a magyar állam jóvoltából Eszterházán, a vagyont viszont Pál özvegye, az egykori balerina Ottrubay Melinda. A gyermektelen hercegné jó előre felkészült arra, hogy halála után - ez 2014-ben következett be - a vagyon ne jusson az oldalági rokonok, vagyis a tényleges család kezére: kiszervezte három magánalapítványba. Az alapítványok és Esterházy Antal között régóta feszült a viszony, a vagyonkezelő szervezetet Melinda unokaöccse, Stefan Ottrubay irányítja.

Nem vitás, hogy a magyar állam 1948-49-ben visszataszító jogsértések sorozatát követte el. Csakhogy ezután a tönkrement kincseket az Iparművészeti Múzeum gondjaiba vette, megmentette a szinte biztos pusztulástól, és több évtizedes - részben az elmúlt évekig tartó - munkával restaurálta. Enélkül a gyűjtemény nem maradt volna meg, ami érv lehet a per során. Másrészt viszont az Iparművészeti Múzeum a rendszerváltás után szinte permanens szakmai válságba került, ami abban is megnyilvánult, hogy az addigra azért jórészt helyrehozott tárgyegyüttest nem állították ki. Időszaki tárlatokon a kollekció egy része szerepelt ugyan, de a nagyközönség számára általában nem volt hozzáférhető, amit többnyire a műtárgyak "állapotával" indokoltak.

Végső soron ennek következménye lett, hogy 2013 nyarán, amikor Eszterházán kihelyezett kormányülést tartottak, felvetődött, hogy a frissen helyreállított kastély alkalmasabb lenne a kincsek bemutatására, mint a múzeum. A szakma hevesen ellenezte a lépést, azt mondták, az épületben nincsenek meg a megfelelő körülmények a tárgyak őrzésére, hiányzik a modern, klimatizált kiállítóhely, és Budapesten sokkal több látogató tekinthetné meg a gyűjteményt (már ha lett volna megfelelő kiállítás az Iparművészetiben, tehetnénk hozzá).

A kormány ezeket a szakmai aggályokat lesöpörte az asztalról, az Iparművészeti Múzeum akkori főigazgatója, Takács Imre az ügy miatt lemondott, megelőzve tervezett menesztését, és 2016 decemberében a tárgyak egy részét, vélhetően a legjobb 70 darabot, Fertődre szállították. Vélhetően, mondjuk, mert az Esterházy-kincseket azóta se látta senki. A szakma aggályai az eltelt két év fényében teljesen megalapozottak voltak, Eszterházán sem lett kiállítás. 2018 tavaszán a Magyar Nemzet úgy tudta, a kollekció egyik fele beládázva áll a kastélyban, Budapesten maradt része ugyancsak beládázva várta az Iparművészeti Múzeum rekonstrukció miatt költözését. Tudomásunk szerint a helyzet Fertődön érdemben azóta sem változott.

6 Az első képen a gyűjtemény leghíresebb darabja látható, az ún. vezekényi tál Galéria: Esterházy-kincsek (Fotó: imm.hu)

De nemcsak ezért volt hibás döntés a tárgyak elszállítása és aztán elraktározása. 2013-ban a családi alapítvány jelezte, hogy tisztázni akarják a műtárgyak kérdését, mivel a magyar kormány Lázár János kancelláriaminiszter kezdeményezésére az állami múzeumokban lévő összes műtárgy eredtét vizsgálat alá vonta, és megígérte, hogy a jogtalanul elkobzott alkotásokat visszajuttatja az eredeti tulajdonosoknak. Az alapítvány akkor felajánlotta az államnak, hogy a kincsek továbbra is Magyarországon maradhatnak, de elvárja, hogy legyenek szabadon hozzáférhetők a tudomány és kutatás számára, és Magyarország legyen kész kiadni őket, ha a fraknói gyűjtemény többi részét kiállítják valahol.

A fertődi leköltöztetéssel viszont az állam megsértette az 1923-ban kötött letéti szerződést, hiszen az világosan kimondja, hogy a gyűjteménynek az Iparművészeti Múzeumban kell lennie, mint ahogy azt is, hogy a tárgyak a család tulajdonában állnak. Eszterházán a tárgyak az alapítvány szerint nincsenek biztonságban, és a pincében nem is hozzáférhetők, ezért döntöttek a per mellett. Karl Wessely, az alapítvány kulturális igazgatója most a Kuriernak azt nyilatkozta, céljuk a 100 millió euróra becsült gyűjtemény tulajdonjogának visszaszerzése, de az nem egészen egyértelmű, hogy a 2013-ban tett ajánlat a kincsek Magyarországon hagyásáról ugyanúgy érvényben van-e, ha a bíróság február végén - vagy később, az ilyen perek sokáig szoktak tartani - nekik ad igazat. Amit ennél is kevésbé lehet tudni, hogy mikor és hol láthatja együtt a nagyközönség a lenyűgöző kollekciót, ami tulajdonképpen 1944 óta nem volt rendesen kiállítva. Az biztos, hogy az Iparművészeti Múzeumban már akkor sem lehetne a gyűjteményt bemutatni, ha visszahoznák a ládákat Fertődről, ugyanis az intézmény egy hosszadalmasnak ígérkező bővítés és rekonstrukció miatt tavaly bezárt.

(Borítókép: Megnyílt az Esterházy-kincsek - Öt évszázad műalkotásai a hercegi gyűjteményekből című kiállítás Budapesten, az Iparművészeti Múzeumban 2006. december 12-én. Fotó: Honéczy Barnabás / MTI)