Prőhle: Az ilyen mértékű sorosozás nem az én ízlésem

A jobboldali kultúrharcról és a Fideszhez fűződő kapcsolatáról is kérdezte a Magyar Narancs Prőhle Gergelyt, a Habsburg Ottó Alapítvány nemrég kinevezett ügyvezető igazgatóját, Orbán Viktor egykori államtitkárát, akinek tavaly kellett távoznia a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatói posztjáról.

Sokat írtunk arról, hogy Prőhlét a jobboldalról több támadás érte, amiért olyan hazai írókat népszerűsített, mint Dragomán György, Krasznahorkai László, vagy Nádas Péter. Majd arról szóltak a hírek, hogy Kásler Miklós miniszter elégedetlen az igazgató munkájával, elsősorban a a Tanácsköztársaság politikai és esztétikai igazolását kérte számon a múzeum vezetőjén, egy, a Tanácsköztársaságról szóló kiállítás miatt. Prőhle távozását (közös megegyezéssel) végül októberben jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A távozásáról Prőhle azt mondta, hogy "jórészt tudja", mi vezetett a távozásához, teljesen csak azért nem, mert "a kulturális élet méregkeverői vagy inkább szakácsai" sokfelé mozognak. Neveket azonban nem akart mondani. De az újságírói kérdést megerősítette, hogy a "szélsőjobboldalról érkező nyomás a kormányoldalon olyan turbulenciát okozott", amelyet a döntéshozók inkább úgy kezeltek, hogy őt eltávolították. Ő Kásler Miklós döntéséről tud, Orbán Viktorral nem beszélt erről.

Elnyomásról nincs szó

A jobboldalon evidenciaként elkönyvelt "liberális elnyomásra" azt mondta, erről nincs szó, "az elmúlt évek költségvetési támogatásainak fényében furcsa lenne ezt állítani". De olyat tapasztalt, hogy egy nyugati könyvpiacon "egy antológiába való bekerülésének feltétele volt az, hogy valaki az Orbán-rezsimmel szembeálljon."

Prőhle hozzátette, hogy

ezt a helyzetet a harmadik kétharmadra hivatkozva durva politikai eszközökkel megváltoztatni inkább kontraproduktív.

Elég sokszor elmondtam, hogy nem szabad a szerzők politikai nézeteiből kiindulni, mert az sok kiváló olvasmánytól fosztana meg minket."

Részeges rokon a Fidesz családjában

Prőhle Martonyi János külügyminiszter államtitkára volt a 2010-es Orbán-kormányban, de az aktuális diplomácia, külpolitikai kérdéseket nem akarta kommentálni a kevés rendelkezésére álló információ miatt.

Arra azonban kitért, hogy külföldön szerinte rengeteg a "fals információ és a leegyszerűsítés" a magyar helyzet megítélésével kapcsolatban. Szerinte ennek az az egyik oka, hogy a politikai kommunikáció nagy mértékben "elcsúszott" a leegyszerűsítés irányába. Az újságírói felvetésre, hogy a kormány állandó sorosozását ehhez képest hogy ítéli meg, Prőhle azt mondta, hogy keményebb eszközökre van szükség a tömegek megszólításában,

ezzel együtt az ilyen mértékű sorosozás nem az én ízlésem.

A Fideszhez és a jelenlegi kormányoldal politikusaihoz fűződő viszonyáról pedig azt mondta, hogy "az egyikükkel jóban vagyok, a másikkal nem". A polgári tábor (ahogy nevezi) szerinte nem egy monolit egység, soha nem is volt az, és nem is lehet olyan pártot vagy szervezetet találni, ahol mindenki mindenkivel maradéktalanul egyetért. "Én akkor is a polgári oldalhoz tartozom, ha azt látom, hogy ebben a politikai családban is van részeges rokon" - mondta Prhőle Gergely.