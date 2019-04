Életveszélyes liftek, alulfizetett dolgozók, lepusztult épület - az olvasók szerint ilyen a Széchényi Könyvtár

Életveszélyes, vagy egyáltalán nem működő liftek, alulfizetett dolgozók, lepusztult bútorok, rossz ablakok – nem épp ilyen dolgok szoktak eszébe jutni az embereknek a magyar kultúra egyik legfontosabb intézményéről, az Országos Széchényi Könyvtárról. Pedig egy keddi nyílt levél szerint 2019-ben ezek jellemzik a könyvtárat.

"Mi, a humán tudományok különböző területein dolgozó egyetemi oktatók, diákok, kutatók és a könyvtár olvasói közösségének más tagjai (...) azzal kell szembesülnünk, hogy ez a patinás, de mégis a jövőbe tekintő intézmény és a magyar kultúrában játszott kiemelkedő szerepe komoly veszélybe került” – írják a Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének címzett levélben az olvasók, majd felsorolják a problémákat.

Egy rossz lift miatt elérhetetlen a Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára állományának jelentős része. A felvonót a szerelő azért nem hajlandó megjavítani, mert a könyvtár korábbi javításokért sem fizetett, "rossz adós".

Elvileg műanyag kártyát kellene olvasójegyként használni, de az új beiratkozók csak papírkártyát kapnak, mert csak az van.

A könyvtár nagyjából 480 dolgozójának 40 százaléka minimálbért kap a munkájáért, de a doktori fokozattal rendelkező munkatársak fizetése is csak átlagosan bruttó 250 ezer forint. Az intézmény a rossz fizetés miatt emberhiánnyal is küzd.

Az épület lepukkant, a nyílászárók rosszak, a liftek életveszélyesek (már amelyik működik, ugye), a bútorok elhasználódtak.

A levélírók felhívják a címzett figyelmét arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) „nem pusztán olyan kincseink őrzője, mint a Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária-siralom vagy éppen a Himnusz kézirata, hanem a magyar kultúra töretlen lendületű gyarapítója is: digitális adatszolgáltató, tudományos kutatóintézet, nemzetközi viszonylatokban is értékes szakkönyvkiadó, múzeumi engedéllyel rendelkező kiállítóhely, a könyvtártudomány hazai és Kárpát-medencei fellegvára és szervezője, valamint több kitűnő (intézményi együttműködés révén is támogatott) tudományos műhely otthona”, ha működése átmenetileg is leállna, az "az egész magyar nemzeti kultúrát érzékenyen érintené”.

A teljes levél itt olvasható.