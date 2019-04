Orbán kávézni hívta az őt keményen bíráló francia aktivistát

Legalábbis ez derült ki a HVG értesüléséből, amely szerint a magyar miniszterelnök levélben hívta meg egy kávéra Bernard-Henry Lévyt, miután a francia filozófus-politikai aktivista az Index interjújában hosszasan és részletesen bírálta Orbán politikáját. Lévy el is fogadta a meghívást.

Az interjúban Lévy többek között arról is beszélt, mit tapasztalt, amikor a rendszerváltás után Orbánnal találkozott.

Megdöbbentő az a pálya, amit leírt: az az Orbán, akivel 30 éve találkoztam, nagyon más volt, mint a mai. Akkor még egy igazi liberális volt. Egyébként szívesen találkoznék vele újra, hogy ennyi idő után megkérdezzem tőle: Egyike voltál azoknak, akik kihúzták Magyarországot a KGB markából; akkor hogy árusíthatod ki most az országot, még ha nem is szándékosan, az FSZB-nek? Mi történt veled?” Mert 1956 és a többi után Magyarország teljesen jogosan érezheti magát Európa és a totalitárius rendszerek elleni forradalmak dobogó szívének. Erre most mi történik? Vissza Oroszországhoz. Ez igazi tragédia.