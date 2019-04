12 éve keresik a világ leghíresebb eltűnt gyerekét

Egy 25 perces videót mutatnak be, amelyben bemutatják, ki mit csinált és hol járt a portugál városban.

Erkölcsi bukás

- írta a brit The Guardian a Madeleine McCann eltűnéséről készült nyolc részes Netflix dokumentumfilm-sorozatról. A The Disappearance of Madeleine McCann csak nemrég került fel a streamingszolgáltató kínálatába, de a brit sajtó máris leszedte róla a keresztvizet. “Morális csőd”, “kizsákmányolja a család szenvedését”,”feleslegesen dagályos” - záporoztak a negatív minősítések a sorozatra.

Chris Smith, a Jim Carrey megborulásáról szóló dokumentumfilmjével nagy sikert aratott rendező leginkább azzal vívta ki a sajtó haragját, hogy lényegében semmi újat nem közölt. A The Disappearance of Madeleine McCann-ben nincsenek új tények, de még csak új szempontok sem - állítják a kritikusok. Nyolc egyórás részen keresztül ismételjük át, amit már eddig is tudtunk Madeleine eltűnésének éjszakájától az összes hamisnak bizonyult nyom követéséig.

Mi történt 2007. május 3-án?

Madeleine McCann eltűnése a 2000-es évek egyik legnagyobb bűnügyi rejtélye volt, és máig rendszeresen témát ad az angol nyelvű bulvársajtónak. A háromgyerekes brit orvos házaspár legidősebb kislánya nem sokkal negyedik születésnapja előtt tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából, ahol szüleivel és két évvel fiatalabb ikerpár testvéreivel nyaralt. A szülők lefektették a gyerekeket, majd elmentek a barátaikkal vacsorázni egy 120 méterre lévő étterembe. A gyerekeket óránként ellenőrizték, az apa, Gerry McCann kilenckor még mindent rendben talált. De amikor tízkor az anya, Kate McCann ment be az apartmanba, Madeleine már nem volt ott.

Az első perctől világos volt, hogy az eleinte emberrablásra gyanakodó portugál rendőrség és a McCann szülők nem találják a közös hangot. A házaspár kezdettől inkompetensnek érezte a rendőröket, akik viszont képtelenek voltak felfogni, hogy hagyhatja magára valaki éjjel a kisgyerekeit. “Ez kulturális különbség a két ország között” - magyarázza a McCann család egyik PR tanácsadója (több is volt, sőt, jelenleg is van nekik). Szerinte ami Nagy-Britanniában normálisnak, az Portugáliában súlyos felelőtlenségnek számít. A portugál rendőrök már itt eldöntötték, hogy a szülők így vagy úgy, de bűnösök.

Eleinte mégis egy Praia da Luzban lakó brit férfit, Robert Muratot gyanúsították. Murat megszólal a filmben, sőt egy egész epizódot szentelnek neki. Lett egy feltételezett bűntársa is, ehhez elég volt, hogy Sergey Malinka egyszer fejlesztett egy weboldalt Muratnak. Mindketten azt mondják, hogy bár már rég nem gyanúsítottak, az ügy tönkretette az életüket. (Muratnak később 600 ezer fontos kártérítést ítéltek meg.) A legfrusztrálóbb a The Disappearance of Madeleine McCann-ben, hogy mindenki lehet ártatlan, de mindenkivel kapcsolatban felmerültek nyugtalanító tények. Murat például azt mondja, h egyszerűen nem emlékszik arra a telefonhívásra, amit Madeleine eltűnésének éjjelén intézett Malinkához. Azt mondja, hogy talán a zsebében lévő telefon magától hívta Malinkát, aki nem vette fel.

A portugál rendőrség szeptemberben aztán bejelentette, hogy feltételezésük szerint a kislány már a szobában meghalt, aztán elvitték onnan. Megtalálták Madeleine vérnyomait az apartmanban és a kocsiban, amit szülei 25 nappal az eltűnése után béreltek. Anyját, és később az apját is gyanúsítottá nyilvánították. Gonçalo Amaral volt portugál rendőrfőnök szerint Madeleine-t a szülei véletlenül megölték, aztán eltüntették a holttestet. Amaral könyvet is írt az elméletéről, és a mai napig kitart mellette.

Később azonban kiderült, hogy a portugál rendőrség bizonyítékai messze nem bizonyító erejűek, Amaralt kirúgták, a szülők gyanúsítását ejtették. De újabb gyanúsított nem volt, és azóta sincs. A szülők több nemzetközi magánnyomozó céggel nyomoztattak, és a brit rendőrség is újranyitotta az ügyet. Madeleine idén lenne 16 éves, szülei a mai napig rendületlenül hiszik, hogy életben van.

Mindenki mindenki ellen

A McCann szülők nem kértek a dokumentumfilmből. Közleményük szerint a Netflix felkérte őket, hogy szerepeljenek a sorozatban, de ők nem látták, és most sem látják hogyan segíthetne ez a film Madeleine keresésében. Főleg úgy, hogy jelenleg is zajlik egy rendőrségi nyomozás, amit a Netflix sorozata szerintük akár hátráltathat is. (Ennek ellenére sok barátjuk, rokonuk és segítőjük megszólal a sorozatban.)

A kritikák egy része valóban jogos, és a szülők távolmaradása is érthető. Mégis, ebben az esetben a brit sajtó véleményét érdemes távolságtartással kezelni, mert az angol média egyszerre bíró és peres fél. A sorozat legalább annyit foglalkozik a sajtó szerepével az ügyben, mint a rendőrség munkájával. Nem éppen hízelgő színben tünteti fel a legnagyobb brit bulvárlapok készítőit, akik az egyik pillanatban a szülők bűnrészességét, a másikban meg az ártatlanságukat harsogták ugyanolyan meggyőződéssel. És a McCann házaspár objektivitása is megkérdőjelezhető, hiszen a sorozat éppen olyan részletességgel mutatja be a portugál rendőrség bizonyítékait ellenük, mint az angol szakértők ellenvéleményét.

A The Disappearance of Madeleine McCann valóban embert próbálóan hosszú, sokszor tesz felesleges kitérőket (például a portugál üdülőhely, Praia da Luz érdektelen helytörténete) és tényleg nem szolgál érdemi újdonságokkal. De becsülettel összegyűjt mindent, ami jelenleg erről a történetről tudható, és lehetővé teszi, hogy a teljes képet lássuk a világ egyik leghíresebb gyerekeltűnési ügyében.

Amellett, hogy Madeleine-t nem találták meg, a legelkeserítőbb a történetben az, hogy a sorozat jelentős része a sérelmek sorolása. Nemcsak a portugál rendőrök és a szülők, rokonok, barátok mutogatnak egymásra, hanem két ország, Nagy-Britannia és Portugália is. A portugál megszólalók többsége máig hiszi, hogy McCannék a bűnösök, míg a britek biztosak az ártatlanságukban.

Gonçalo Amaral vagy féltucatszor hozza fel, hogy a brit média hányszor nevezte alkalmatlannak, kövérnek, iszákosnak. De örök haragban áll azóta a portugál tévésztárral, Sandra Felgueirassal is, aki állítja, a volt rendőrfőnök megvezette őt a McCannék bűnösségéről szóló hamis infókkal. Amaral viszont azt mondja, hogy soha nem beszélt a nővel. A McCannék által felbérelt egyik magánnyomozó cég tulajdonosa és az ügyre állított nyomozójuk sem beszélnek már egymással. Mintha mindenki, aki kapcsolatba kerül Madeleine eltűnésével, előbb-utóbb annyira frusztrálttá válna, hogy másokon tölti ki a haragját.

Hogy lesz valakiből világ leghíresebb eltűnt gyereke?

A The Disappearance of Madeleine McCann egyik legérdekesebb aspektusa, hogy miközben gyerekek ezrei tűnnek el, mitől lesz valakiből világhírű eltűnt gyerek. Ahogy az egyik megszólaló rámutatott, jelenleg csak Portugáliában 1667 eltűnt gyereket keresnek. Egyikük nevét sem ismerjük, a Madeleine McCann-nel kapcsolatos híreket viszont a mai napig követi például a magyar sajtó is. A Harry Potter-könyvek írója, J.K. Rowling és a Topshop tulajdonosa 2,5 millió fontos jutalmat ajánlott fel annak, aki megtalálja a kislányt. Többek között Gordon Brown korábbi brit miniszterelnök és David Beckham is megszólalt az ügyben.

“Úgy kezeltük, mint egy politikai kampányt” - mondja a család egyik PR tanácsadója. És valóban: a szülők magángéppel repültek sajtótájékoztatókat tartani Európa különböző városaiba, találkoztak a pápával és elmentek Oprah Winfrey talkshowjába is. A legtöbb eltűnt gyerekkel ellentétben Madeleine kifejezetten jó körülmények között élő felső-középosztálybeli szülők kislánya volt. A szülők jó média- és politikai kapcsolatokkal rendelkeztek, amit maximálisan ki is használtak. De ez önmagában kevés lett volna ekkora hírveréshez: kellett az is, hogy a kislány eltűnése ilyen ellentmondásos legyen. Ahogy az is számított, hogy Madeleine nagyon szép gyerek egy különleges ismertetőjeggyel: a jobb szemén a szivárványhártya ritka deformációja látható, a pupillájából sötét csík húzódik szeme aljáig.

Így válhatott belőle szimbólum, akinek eddig összesen 11 millió fontot, vagyis körülbelül 4 milliárd forintot emésztett fel a keresése. Akit 42 országban véltek megtalálni, de akiről a mai napig nem tudunk semmi biztosat.

(Borítókép: Madeleine McCann. Fotó: The Disappearance of Madeleine McCann (2019) / IMDb)