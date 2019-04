Ha veszélyben érzik magukat, a békés polgárokból is előjön az állat

Egy békés gyarmati városban egyszer csak megjelennek a katonák, és közlik: a Központ szerint a határ túloldalán arra készülnek a barbárok, hogy egyesült erővel lerohanják őket. Bár a határ menti település lakói eddig főleg csak akkor találkoztak a barbároknak címkézett őslakosokkal, amikor különösebb konfliktusok nélkül kereskedtek velük, a fenyegetésre hivatkozva a város élete egyik pillanatról a másikra megváltozik.

Szükségállapotot rendelnek el, a hadsereg átveszi a hatalmat, a törvényes eljárásokat felváltják a brutális kínzások, a nyugodt közhangulatban pedig állandósulnak a hisztérikus híresztelések: mire készülhetnek a barbárok, milyen betegségeket terjesztenek, pontosan mennyire kell tőlük félni.

Az irodalmi Nobel-díjas dél-afrikai író, John Maxwell Coetzee A barbárokra várva című könyve március közepén jelent meg ismét magyar nyelven az Athenaeum Kiadó gondozásában. (Először 1987-ben adták ki magyarul az Európa Kiadónál Sebestyén Éva fordításában.) A barbárokra várva univerzális érvényű történet arról,

Az eredetileg 1980-ban megjelent könyv áthallásos az elmúlt évek magyar belpolitikát uraló közbeszédével is. Ha az írásról egy sör mellett elkezd beszélgetni egy kormánypárti és egy ellenzéki olvasó, valószínűleg másodpercek alatt egymás torkának fognak ugrani. Valószínűleg már azon a ponton, hogy egyáltalán nevezhető-e áthallásosnak a regény a mai magyar helyzetre.

A lendületes, pár nap alatt elolvasható szöveg – ez az eredeti fordító munkáját dicséri – egyik legizgalmasabb része a főszereplő kezdeti dilemmája saját szerepével kapcsolatban. A katonák megérkezése előtt elfognak két fosztogató barbárt, akiket halálos kínvallatás alá helyez a központból jött ezredes. A nyugdíjazás előtt álló bíró utánajár az ügynek, majd felmerül benne, hogy ez talán nem volt a legjobb ötlet:

Ha elmentem volna néhány napra vadászgatni, amit meg is kellett volna tennem, mondjuk, egy kiruccanás fel a folyó mentén, amikor visszajönnék, lepecsételném az ezredes beszámolóját, anélkül, hogy elolvasnám, esetleg csak közömbösen átfutnék rajta, nem kérdezősködnék arról, mit is jelent a vizsgálat, mi rejtőzik a kifejezés mögött (...) Ha bölcsen így cselekedtem volna, talán most élhetnék tovább a vadászatnak, a solymászatnak, a szelíd érzéki vágyaknak, miközben várnám, hogy a provokációk megszűnjenek, a határvidéki mozgolódás megszűnjön.