Már Magyarországon is kapható a Saga című képregény sorozat első két kötete, ami azért különösen izgalmas, mert úgy tűnik, hogy a nagy Marvel- és DC-dömping mellett végre egyre több figyelem fordul a többi kiadó munkáira is. Ilyen például az Image Comics, amely leginkább a The Walking Dead képregényeiről ismert, de messze nem a zombis sorozat a legjobb a kiadó kínálatában, legalábbis a rajongók véleménye szerint, hanem

a Saga, egy fantasybe oltott sci-fi, amely úgy pöccinti le az űroperák trónjáról a Star Warst, mintha az egy kezdő pehelysúlyú kihívó lenne.

A Saga sztorija három főhős köré áll össze, ők Alana, Marko, és a gyerekük, Hazel. A történetük attól különös, hogy Alana és Marko két külön fajból származik, szerelmük miatt pedig folyamatosan menekülniük kell, az egész tehát nem kicsit Rómeó és Júlia utánérzéssel bír.

A klisék vegyítése helyett viszont tökéletes receptet sikerült összehoznia az író Brian K. Vaughannak és a rajzoló Fiona Staplesnek, akik lebilincselő képregényt raktak össze. Persze legyinthetnénk, hogy na még egy sci-fi, de fontos kiemelni, hogy egy sci-fi általában pont annyira jó, mint amennyire kidolgozott és jól átgondolt a benne kitalált világ, a Saga pedig ebben magasan ver szinte mindent az elmúlt pár évtizedből,

méretében, ötletességében és kidolgozottságában nagyjából csak a The Expanse regény- és tévésorozat mérhető hozzá.

A sci-fi és fantasy vegyítése, az űrháború és a rengeteg különféle megjelenő faj miatt azért óhatatlanul a Star Warshoz hasonlítják, ami nem is baj, maga az író Vaughan is megtette ezt, amikor úgy jellemezte a képregényt, mint

Star Wars, csak perverzeknek.

Ezzel pedig nem is lőtt nagyon mellé, bár nyilván nem sima koppintástól van szó. És nem is pornóképregényről, bár tény, hogy a célközönség egyértelműen a felnőtt korosztály. Ezt erősíti az is, hogy rögtön az első kötet borítójára a szoptató Alana került, a 2012-es első, angol nyelvű kiadáskor nem kis botrányt okozva.

De visszakanyarodva a Star Wars-hasonlathoz, itt nincs egyértelműen kettéváló jó és rossz oldal, és a hatalmas űrháború is inkább a háttérben marad, bár a Csillagok Háborúja hatása azért erősen érezhető rajta így is – ám remekül gondolták tovább az átvett alapokat.

Staples gyönyörű rajzai nélkül persze fele ilyen jó sem lenne a Saga, amiért nem csak a rajongók vannak oda: 2012-es indulása óta összesen 12 Eisner-díjat nyert el, amit szokás a képregények Oscarjának is nevezni.

Magyarul egyelőre az első két kötet érhető el a Pesti Könyv Kiadó jóvoltából, angolul már kilenc kötetbe foglalt 54 számnál járnak, a készítők viszont épp alkotói szünetet tartanak, és nyár közepéig biztosan nem dolgoznak az 55. számon, úgyhogy addig bőven van idő felzárkózni a magyar résszel, és bizakodni abban, hogy a többi kötet is megérkezik addig Magyarországra.