Megrongálták a Tienanmen téri vérengzés emlékét őrző múzeumot

A hongkongi múzeumban, ami az egyetlen olyan kiállításnak ad majd otthon kínai területen, amely az 1989. június 4-i vérengzésnek állít emléket, körülbelül 20 000-30 000 hongkongi dollárnyi (kb. 730 000- 1 100 000 forintnyi) kár keletkezett. A szűkszavú rendőrségi közlemény szerint a vandálok leverték a lakatot az épület kapuiról, sós vizet öntöttek a konnektorokba, és megrongáltak egy bútort. A felfordulást az egyik dolgozó vette észre vasárnap reggel, és azonnal értesítette a hivatalos szerveket.

A múzeumot üzemeltető Hongkongi Szövetség a Kínai Hazafias Demokratikus Mozgalmak Támogatásáért csoport vezetőjét, Albert Hót felháborította a hétvégi rongálás, és politikai érdekeket sejt mögötte.

A tetteseknek az a céljuk, hogy a hatalom birtokosainak járjanak a kedvében.A cél egyértelmű: nem akarják, hogy a tervezett időben megnyissuk a múzeumot"

- idézte Hót honlapján a Hong Kong Free Press. A férfi hozzátette, hogy fokozzák az épület biztonságát, megfigyelő kamerát telepítenek a helyszínre, és a történtek ellenére nem látja akadályát annak, hogy tartsák magukat a tervekhez, és április 26-án megnyissák a közönség számára a tárlatot.

Hongkong még brit gyarmatként kulcsfontosságú szerepet játszott a Tienanmen téri demokráciapárti tüntetők külföldre menekítésében. A városban minden évben megmozdulásokat szerveznek a vérengzés emlékére, amelyben a kínai hadsereg tiltakozók ezreit mészárolta le. A tüntetéseket a szövetség szervezi, és már korábban is működtettek egy múzeumot, ez 2014-ben nyitott egy másik helyszínen, de 2016-ban be kellett zárnia kapuit az épület tulajdonosainak kifogásai miatt. Ezt követően a gyűjteményt átköltöztették egy olyan körzetbe, ahol a maffia is aktív. (MTI)