Az Operaház 15 énekese vallotta magát afroamerikainak

Az Operaház 28 énekeséből 15 írta alá azt a papírt, amiben afroamerikainak vallják magukat, hogy a Porgy és Bess előadásában felléphessenek, nyilatkozta a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter az ATV-nek.

Mint ahogy mi is megírtuk, Ira Gershwin, a zeneszerző George Gershwin testvére és a dalszövegek írója rendelkezése alapján csak fekete színészekkel szabad eljátszani a darabot. 2018-ban viszont az Opera gyorsan lecsapott a jogokra, amikor egy olyan szerződés került hozzájuk, amiben nem szerepelt a híres „all black cast” kitétel. A tavalyi bemutatóból is volt már egy kisebb botrány, az idei előtt viszont az Opera arra kötelezte a darabban fellépő énekeseket, hogy írjanak alá egy papírt, ami szerint afroamerikainak vallják magukat.

Ókovács azt nyilatkozta az ATV-nek, hogy

Magyarországon nincs bőrszínnyilvántartás, bűnügyben sincs, személyes adat, és nem tudom megmondani tulajdonképpen a szereposztásról, hogy ez megfelel-e vagy nem felel meg a feltételnek, ezért inkább megkérdezem tőlük.

Ókovács azt is elmondta, hogy nem tehet mást, azoknak az érdekeit is nézi, akik már megvették a jegyet a Porgy és Bessre, illetve szerinte ha per lesz az ügyből, akkor azoknak lesz rossz, akik az afroamerikai énekesekre vonatkozó kikötést megtették.