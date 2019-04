A kimaradt tavalyi év után április 15-én kezdődik a Trónok harca 8. évada. Az évtized legjelentősebb tévésorozata a hat részből álló utolsó évaddal véget ér, de igyekszünk megadni a módját a búcsúzásnak Westerostól: a premierig minden nap jelentkezünk a Trónok harcáról szóló cikkekkel, az egyes epizódokat pedig mindig keddenként fogjuk kibeszélni.

Majdnem 70 órányi Trónok harca után nagyon nehéz minden egyes apró részletet fejben tartani, pláne ha valaki csak egyszer látta az epizódokat és nem tett külön erőfeszítést azért, hogy észben tartson olyan momentumokat, amik talán csak néhány percig kerültek elő, egy-egy évekkel ezelőtti epizódban.

Cikkünkben nem próbálkozunk meg azzal, hogy összefoglaljuk az eddigi évadok minden egyes történését, inkább néhány, általunk fontosnak ítélt részletet, rajongói teóriát szedtünk össze, amikre érdemes lesz emlékezni az utolsó hat epizód során. Értelemszerűen spoilerek következnek az eddigi epizódokból.

Mit akarnak a Mások?

A hetedik évad fináléja azzal a megdöbbentő pillanattal ért véget, hogy az Éjkirály zombisárkányán lovagolva lebontotta a Falat, és ezzel megnyitotta az utat feltámasztott halottakból álló serege számára Észak lakott vidékei felé. Ezzel kapcsolatosan a legfontosabb kérdés, hogy mit is akar pontosan az Éjkirály?

A józan ész azt diktálja, hogy elpusztítani minden élő embert Westeroson. A korábbi epizódokból kiderült, hogy a Másokat az Erdő gyermekei hozták létre azért, hogy megvédjék magukat az őket módszeresen gyilkoló emberek elől. A sorozat egyik vezető producere az egyik nyilatkozatában arról beszélt, hogy az Éjkirály csak pusztítani akar és tud, ezért hozták létre. Viszont felmerül a kérdés, hogy mi váltotta ki ezt az agresszív délre nyomulást. Miért pont most? A tél miatt indultak el?

Ki lehet a célpont?

A Mások születéséről jelenleg annyit tudunk, hogy egy részleteiben ismeretlen módszerrel változtatják át őket, mégpedig élő emberekből. Láttuk, hogyan történt ez magával az Éjkirályal, továbbá azt is, hogy Craster, Szegfű apja valahogyan megegyezett a Másokkal és mindig felajánlotta nekik a fiúgyermekeit. Ezért az is lehet, hogy Szegfű kisfia, kicsi Sam az egyik kulcs az egészben és az Éjkirály szeretné behajtani a babát, ami neki járt volna.

Az biztos, hogy az Éjkirály két Stark leszármazottat is kinézett magának. Az egyik Bran, akit az egyik utazása során megérintett az Éjkirály, ezért kellett elmenekülnie a rejtekhelyről, ahol az előző Háromszemű holló tartott neki "tréninget". Ennek következtében ezt a tanulást is fel kellett gyorsítani, vagyis Bran nem uralja annyira a saját képességeit, mint lehetne, ez szintén fontos lehet a végjátékban.

A másik Havas Jon, aki Rideghonnál, még az ötödik évadban szemezett az Éjkirállyal és szembesült hihetetlen képességeivel. Köztük fizikai kontaktus nem volt, viszont az erőfitogtatás Havas Jonnak szólt, akiről valószínűleg érzi, hogy különleges, mert egyszerre van benne a Starkok és a Targaryenek vére.

A Másokról az derült még ki, hogy önmagában a tűz nem hatásos ellenük, az maximum a zombiseregüket segíthet elpusztítani, de a vezérek ellen valíriai acélra vagy sárkányüvegre van szükség. Attól teljesen szétporladnak, ahogy azt már Sam és Jon is bebizonyította. Azt tudjuk, hogy Sárkánykőn, ahol a sorozat elején Stannis Baratheon élt, majd később Daenerys érkezett ide, rengeteg van ebből a sötét, kemény kőből, de fegyvert kovácsolni nem egyszerű belőle.

Kinél lesz valíriai acél?

Ezért is fontos, hogy ki az aki már eleve rendelkezik ilyen fegyverrel. Havas Jon, Brienne, Sam, aki ellopta a családi kardot, biztonságban érezheti magát. Ezen felül ott van még Arya tőrje, amit Brantől kapott és amivel Kisujj torkát is elvágta. Ez valíriai acéllal van dekorálva. A Mások legyőzéséhez szükséges technika kitalálásával kapcsolatban valószínűleg a Deresbe pont a hetedik évad fináléjában visszatérő Sam lesz a kulcs, hiszen ő az, aki igyekezett a Másokról írt összes forrást megtalálni a Fellegvárban. Szintén fontos lehet Gendry, Robert Baratheon egyetlen élő leszármazottja, aki valószínűleg tudja, hogyan kell a valíriai acélt megmunkálni.

Fotó: HBO Gendry, Robert Baratheon egyetlen élő leszármazottja

Az Éjkirály pusztítását a falról két fontosabb szereplő is végignézte. Kettőjük közül Beric Dondarion az érdekesebb, róla azt érdemes tudni, hogy már többször meghalt, rajta keresztül tudtunk meg, hogy R'hllor, a Fény Ura, képes visszahozni a halottakat az életbe. Később emiatt tudott Havas Jon is visszatérni a halálból. Beric Dondarion viszont legközelebb már biztosan meg fog halni, hiszen a pap, aki eddig megmentette, Myri Thoros odaveszett egy csatában. Itt apró érdekesség, hogy Beric arról beszélt, hogy minden egyes alkalommal mikor visszatér, kicsit veszít az előző, igazi önmagából, Jon esetében viszont még nem igazán világos, hogy mi veszett el belőle a feltámasztása miatt. Beric halála az utolsó évadban szinte biztosan fontos, illetve végzetes is lesz. A falon vele tartó Óriásvész Tormundnak nem jósolhatunk igazán nagy szerepet, csak abban reménykedhetünk, hogy a történet vége előtte még sikerül neki meghódítani Brienne-t.

Nem mindenki fél a Másoktól

A sorozat legelső részében az összes fontos szereplőt Deresben, a Starkok otthonában ismertük meg, a lezárásban pedig szintén itt fog összegyűlni a maradék életben maradt hős. Ide indult el az évad végén Jaime Lannister is. Testvére, Cersei eredetileg azt ígérte Daenerysnek és Jonnak, hogy támogatja a holtak elleni harcot, de ismét hazudott. Jaime viszont a jobb keze elvesztése óta igyekszik jobb ember lenni, ennek keretében pedig még a kínos találkozást is vállalja a Starkokkal. Brant valószínűleg már nem fogja érdekelni a régi ügyük, de Arya talán más véleményen lesz.

Cersei terveiről csak találgatni lehet, amit tudunk, hogy összefogott Euron Greyjoy-jal, aki Essosról hoz számára egy zsoldos hadsereget, aminek Arany Kompánia a neve. Róluk azt érdemes tudni, hogy a Blackfrye család alapította őket, akik Targaryen-leszármazottak, de mivel nem törvényes leszármazottak és kitagadták őket a családból, ezért mindig is az volt a céljuk, hogy megdöntsék az aktuális Targaryen uralkodó hatalmát. Ez eddig egyszer sem jött össze. Lehet, hogy Cersei és Euron terve nem úgy sül el, ahogyan azt tervezték, és a zsoldosoknak saját célja van.

Fontos lehet még a végjáték során Melisandre, a vörös papnő, akiről tudjuk, hogy folyamatosan megtéveszti a környezetét és sokkal sokkal idősebb, mint gondolják. Ez játszhat valamilyen szerepet a nyolcadik évadban. Ő a hetedik évadban elhagyta Westerost, és azt mondta, hogy Volantisban van dolga, ahol a Fény Urának a temploma található. Valószínűleg valamilyen tudást, vagy mágikus tárgyat hoz magával, mikor visszatér az utolsó évadra.

Ez a történet sem marad kiválasztott nélkül?

Utazásának valószínűleg a sorozatban már korábban bemutatott Azor Ahai próféciához is köze lesz. Emlékezhetünk, hogy a korai évadokban a papnő azért támogatta Stannis Baratheont, mert meg volt róla győződve, hogy ő a megjövendölt herceg, aki legyőzi majd a halál seregeit.

Azóta kiderült, hogy rossz lóra tett, jelenleg pedig Dany vagy Jon a legesélyesebb arra, hogy igaz legyen rá a jóslat. Valíriaiul nincs herceg meg hercegnő, így nemtől függetlenül bárkire érvényes lehet a prófécia. A részletekbe nem mennénk különösebben bele, a lényeg, hogy egy olyan próféciáról van szó, aminek minden westerosi népcsoport körében megvan a saját változata. A közös ezekben az, hogy

a kiválasztott (Azor Ahai örököse) só és füst között született egy vérző csillag alatt és ő lesz az, aki lángoló kardjával legyőzi a sötétséget és történetének címe a Tűz és jég dala lesz.

A só és füst, illetve a vérző csillag mindkettőjük szülési körülményeire ráhúzható, a lényeg inkább az, hogy akiről a jóslat szól, megalkotja Fényhozó nevű kardját, amivel szembe száll az ellenséggel. Ennek az elkészítése viszont csak harmadszorra jön össze, akkor is 100 napon és 100 éjszakán kell kovácsolnia, majd át kellett szúrnia szerelme, Nissa Nissa szívét, hogy a lelke egyesüljön vele. Vagyis, ha Jonra vagy Dany-re igaz lesz a jóslat, akkor előfordulhat, hogy meg kell ölniük a másikat. Dany esetében akár az is előfordulhat, hogy nem Jon lesz az a bizonyos Nissa Nissa, hanem az egyik sárkánya, mondjuk Drogon, akit az egykori szerelméről kapta a nevét.

A sorozat végjátékában tehát három frakcióról tudunk, ebből csak a Jon és Dany által vezetett csapat célja világos, azt nem tudjuk, hogy a Mások, illetve a Lannisterek mire készülnek. Egyes feltételezések szerint a sorozatnak nem egy hatalmas csata lesz a végkifejlete a jó és a rossz között, mert Martint ugyan a Gyűrűk ura inspirálta, de fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a valóságban soha nem egyértelmű, hogy ki a jó és ki a gonosz. Ezért is lehet olyan fontos, hogy átgondoljuk a Mások céljait, mert még az is előfordulhat, hogy nekik is ugyanúgy megvannak a saját, az ő szempontjukból teljesen érthető céljaik. Előfordulhat, hogy az utolsó évadban azt is át kell még gondolni, hogy ki is az igazi gonosz valójában.