Meghalt Lorraine Warren, a démonűző

92 éves korában meghalt Lorraine Warren, akit a legtöbben onnan ismernek, hogy ő volt a Démonok Között című filmek legendás démonvadásza, aki a férjével több veszélyes entitást is elűzött. A Démonok Között horror-franchise a valóban élt, és paranormális ügyek felkutatójaként dolgozó keresztény házaspár, Ed és Lorraine Warren életéről szól, a filmekben Warren-t Vera Farmiga alakítja.

Warren 1927 január 31-én született, férjével Eddel közösen működtették az Okkult Múzeumot, ahol a különféle paranormális tevékenységek és misztikus démonűző ügyeik ereklyéit, többek között az eredeti Annabelle-babát tartották.

Múlt éjjel a nagymamán, Lorraine Warren csendben és békességben itt hagyott minket, hogy csatlakozzon az ő szeretett Edjéhez. Az utolsó időkben is boldog volt, és nevetett. Ő volt az én angyalom, a hősöm, és nagyon fog hiányozni. Mindenkit arra kérek, hogy ünnepeljük együtt az életét, és a gyönyörű lelkét. Ne felejtsétek el értékelni a szeretteiteket, amíg még megtehetitek. Köszönöm, és az Isten áldjon meg mindnyájatokat"- írta Facebookjára a halálhírt unokája, Chris McKinnell.

Ed Warren 2006-ban halt meg.

A filmek előtt Gerald Brittle Demonologist című könyvében meséltek a történeteikről, és ebből bírósági ügy is lett, mivel a filmhez senki nem kért engedélyt a könyv szerzőjétől. A stúdió azt állítja, hogy ezekre nem is kell, hiszen megtörtént események, a szerző erre azt válaszolta, hogy akkor ezt bizonyítsák be .