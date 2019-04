Októberben jelenik meg Prince memoárja

The Beautiful Ones címmel jelenik meg októberben Prince memoárja, jelentette be a Random House könyvkiadó.

Az MTI azt írja, hogy a kötet tartalmazni fogja a Purple Rain című legendás album eredeti, kézírásos anyagát is. Prince még halála előtt belefogott visszaemlékezései megírásába, ebből a befejezetlen írásból is idéz az ősszel megjelenő memoár. A könyv címét a zenész egyik számából vették, a The Beautiful Ones pont a Purple Rainen szerepel.

A kötet nemcsak a zenész előtt tiszteleg, olyan könyvnek szánják, amely teljes egészében bemutatja Prince ötleteit, vízióját, hangját és képeit - fogalmazott a kiadó, amely a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítette a bejelentést.

Prince Rogers Nelson 2016. április 21-én hunyt el fájdalomcsillapító-túladagolás következtében Paisley Parkban, azaz minneapolisi házában, amely egyúttal stúdiója is volt. 57 éves volt.