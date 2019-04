A pedofilvádak ellenére mégis elkészítik a Michael Jackson-musicalt

Korábban lefújták a Michael Jackson életéről szóló Broadway-musical előbemutatóját a Neverland elhagyása című dokumentumfilm miatt újra elővett, a sztár pedofíliájáról szóló vádak miatt, de az alkotók most mégis azt mondták a New York Timesnak adott interjúban: elkészítik és a terveik szerint be is mutatják az előadást.

Arról nem beszéltek, hogy a vádak fényében meglehetősen szerencsétlen címet tervezik-e meghagyni; a musical ugyanis

Ne hagyd abba, amíg nem kapsz eleget

munkacímen fut.

Az alkotókat korábban épp Jackson rajongói támadták, miután egyikük közölte, eléggé hihetőnek érzi, amit a dokumentumfilm szereplői mondanak Jacko gyerekmolesztálási ügyeiről. De a chicagói előbemutatót még ez előtt, a dokumentumfilm bemutatójakor fújták le, azóta nem lehetett tudni, mi lesz a mű sorsa. A producerek között van egyébként a sztár örökségét kezelő Michael Jackson Estate is.

A rendező-koreográfus Christopher Wheeldon az interjúban azt mondja: valójában sosem gondolták, hogy nem kéne bemutatni az előadást. A drámaíró, a Broadway egyik legnagyobb, sokszorosan díjazott, Pulitzer-díjas alkotója, Lynn Nottage hozzátette, "komplikáltak" az érzelmeik, de mivel ők sem nem az esküdtek, sem nem a bíróság munkatársai, nem tudnak semmit 100 százalékos biztonsággal kijelenteni a vádakkal kapcsolatban.

Azt állítják, a Michael Jackson Estate semmiben nem kötötte meg a kezüket, hogy milyen témák kerülhetnek vagy nem kerülhetnek szóba a show-ban, és mivel "nem vákumban" készül az előadás, nyilván hatnak is az írókra a mostani események. De azért azt leszögezik: a színdarab elsősorban Jackson "kreatív munkásságáról" fog szólni, úgy, hogy mindenkivel a lehető leginkább "tisztelettudóak" legyenek.