Egy rakás új képregény jelent meg magyarul a Könyvfesztiválon

Nemcsak könyvekkel, képregényekkel is találkozhatnak a látogatók az április 25-28. között tartott 26. Könyvfesztiválon. A Millenáris parkban megrendezett eseményen jelenik meg először a Thanos győz és a Monster - Fenevad is a Fumax gondozásában, de kaphatók lesznek korábbi képregényeik is.

A Bosszúállók - Végjáték premierje után alternatív befejezésű képregényt ad ki a Fumax Kiadó, Thanos győz címmel. A kötet a Thanos sorozat 13-18. részét, valamint a Thanos Annual első számát tartalmazza. A képregényben Thanos győzelme utáni útját követhetjük végig a Donny Cates - Geoff Shaw páros által. Itt jelenik meg emellett a Monstress - Fenevad című, többszörös díjazott fantasy képregénysorozat is.

A fesztiválon a kiadó régebbi képregényei is megvásárolhatók, így a Marvel kedvelők számára elérhető lesz a filmmel egy időben debütált Marvel Kapitány is. A DC rajongói találkohatnak az Igazság Ligájáról szóló Kingdom Come - A te országod című kötettel, kapható lesz továbbá az HBO Orgyilkos Osztály című sorozatának eredeti képregény változata is.