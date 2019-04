Az amerikai dj szerint leköpték és majdnem kidobták a Szimpla Kertből

Azt állítja a dj-ként dolgozó New York-i Jessie Davis, hogy nőiességében megsértették, leköpték és fizetség, illetve a cuccai nélkül majdnem kidobták szombaton este a Szimpla Kertből, ahol egyébként ő szolgáltatta a zenét, derült ki a Shame on you Szimpla Kert (Szégyelld magad Szimpla Kert) kezdetű Facebook-posztjából.

A nő szerint a kidobók nem hitték el neki, hogy fellépő, amikor a szettje után megpróbált a közönségtől elzárt részen közlekedni. Azt is írta, hogy beszélt mások is, akiknek hasonló tapasztalataik vannak a hellyel.

A Szimpla Kert sajtósa, Molnár Bence szerint azonban nem volt köpködés, a Blueteam Security biztosítja a rendet, és valóban, amikor a nőt a lezárt területen találták, nem volt rajta karszalag, ezért nem engedték tovább. Ekkor szerintük a nő erőszakoskodni és kiabálni kezdett.

Azt Molnár elismerte, hogy a karszalag hiánya az ő hibájuk lehet, de szerinte:

amikor sikerült tisztázni, hogy ő fellépő volt, az őrök segítőkészek voltak és hívták az üzletvezetőt. Senkinek sem esett bántódása, lezárt területre tévedt, ahonnan kivezették, mert nem viselt karszalagot, miután tisztázódott, visszaengedték.

Molnár szerint „minden résztvevő állítja, hogy köpködés sem volt”. Azt is állítja, hogy a fellépő ezután mindenét megkapta.

A Szimpla álláspontja szerint „ha valakivel nem lehet kommunikálni, más vendégekkel zavaróan viselkedik, üvölt, az a házirend megsértésének minősül, ezért az őt kikísérő biztonsági őrök megfelelően jártak el”.

Ugyanakkor sajnálják, ha a nőiességét veszélyeztetve érezte, írták kérdéseinkre, de szerinte ők mindenkivel ugyanígy bántak volna.