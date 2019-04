Kasza Tibor: Az influencer szótól hányok

Terjedelmes interjút adott a G7-nek Kasza Tibor, foglalkozását tekintve Kasza Tibor, aki a maga egymillió facebookos és 400 ezer instagramos követőjével a magyar közösségi média egyik legnépszerűbb szereplője.

Az interjú visszatérő motívuma, hogy Kasza szerint a közösségi média már nem a régi, nincs már igazi közösségteremtő ereje, a mai influenszerek már csak lelketlen megélhetési posztolók, maguk a platformok pedig eltávolodtak a valóságról.

Az influencer szótól hányok. Én már régen nyomtam, amikor elkezdtek mindenkit influencernek hívni. [...] Adják-veszik a követőket, de ennek semmi köze a személyiséghez vagy a hozzáadott értékhez, csak a nettó haszonhoz

– mondta.

Ő mindig csak mosolyog azon, amikor meg akarják fejteni, mi a titka, szerinte ő csak gyorsan meglátta, mi mozgatja meg a tömegeket és hogy lehet ezt kimaxolni. „Nekem ez egy játék, én nem akarok népet nevelni, nem vagyok kényszeres Coelho.” Azért igyekszik mindig úttörőként felfedezni az új lehetőségeket is:

Az ember kicsit cibálja maga után a piacot, de szokták mondani, hogy aki mindig a csorda után megy, az szaros füvet legel.

Kasza saját bevallása szerint tudja, hogy csak egy bohócnak tartják, pedig szerinte a szórakoztatás mellett azért fajsúlyos tartalmai is voltak, például amikor a saját pánikbetegségéről mesélt, hogy akik szintén ezzel küzdenek, érezzék, hogy nincsenek egyedül.

„A közösségi média általában válságban van. A Faceboknak mechanikusan van nagy baja, az Instagramnak pedig lelkileg” – mondta. Előbbit szerinte Mark Zuckerbergék profitéhsége tette tönkre, utóbbival meg az a baj, hogy „egy hazug valóságra épülő fotóalbum. Ott mindenki szép, mindenki boldog, és mindenkinek tökéletes az élete.” Ezért szeretne ő egy teljesen új közösségi oldalt, olyannyira, hogy már ötlete is van rá:

Kidolgoztam már, üzleti modellel, és letétbe helyeztem egy ügyvédi irodában. Csak nem nagyon van kedvem nekifutni egyedül.

Tudja azt is, hogy nem fogja tudni örökké csinálni, amit most csinál: „Egyszer ciki leszek. Remélem, időben észreveszem, és akkor háttérbe vonulok. De ha lesz új csapásiránya a közösségi médiának, boldogan beszállok, főleg azért, mert nélkülem úgysem fogják tudni megcsinálni.” A politika viszont egyáltalán nem érdekli, szerinte ezért nem is keresték meg még egyik oldalról se. Manapság a közösségi média is kevésbé hozza lázba, leginkább a családjával foglakozik szívesen.