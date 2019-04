Szegény sorsú gyerekért zenél nyolc magyar zenekar a Budapest Parkban

Június 16-án, Apák Napján nyolc élvonalbeli magyar együttes és művész ad monstre koncertet a Budapest Parkban, a bevétel pedig teljes egészében az UNICEF Magyarország legnehezebb sorsú gyerekeket segítő munkáját támogatja. Az ilyen segélykoncertekre jellemzően a Budapest Park sem kér egy vasat sem a rendezésért, ahogy a fellépők sem kapnak gázsit, ők ezzel támogatják az ügyet, aki meg elmegy és bulizik egyet, azzal, hogy megveszi a jegyet, aminek árát a UNICEF azokra fordítja, akiknek a legnagyobb szükségük van rá: a legnehezebb sorsú gyermekekre.

A fellépők névsora:

Nyolc zenekar, és mind olyan setlisttel, amin csak a legismertebb számaik szerepelnek, mert a cél, hogy mindenki jót bulizzon, és közben segítsen egy picit azokon, akiken tényleg nagyon kell. A műsorvezető Istenes Bence lesz. A programban lesznek még meglepetések, melyekről értelemszerűen most még nem akarnak beszélni, de a különleges élmény szókapcsolat szerepel a sajtóanyagban (hátha eljátsszák közösen a Motörhead Aces of Spades című nótáját).

Az UNICEF a világ legrégibb és legnagyobb gyermekjogi szervezete, amely jelenleg 190 országban van jelen és 1946 óta 50 millió gyermek életét mentette meg. Magyarországon az UNICEF 1975 óta dolgozik.

– mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

Azért fogadtuk be és támogatjuk ezt a rendezvényt, mert úgy gondoljuk, az UNICEF az egyik leghitelesebb segélyszervezet, amely egy számunkra kiemelten fontos problémával foglalkozik. Szeretnénk a nagyközönséget is arra ösztökélni, hogy segítsenek a világ legelesettebb gyermekein. A pénzbeli támogatáson kívül az is a szándékunk, hogy más vállalkozások is kedvet kapjanak egy jó ügy támogatásához. Hosszú távon a célunk az, hogy minél több hasonló rendezvény valósulhasson meg hazánkban