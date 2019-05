Az új Bosszúállók olyan, mint amikor gyurmázik a gyerek

Az isten szerelmére, most azonnal csukja be az ablakot, ha nem látta a Bosszúállók: Végjátékot.

Idén április végén beért a Marvel-univerzum építése, a Bosszúállók: Végjáték három órás lezárása 22 filmnek, 11 évnek és megannyi sztoriszálnak, amit Kevin Feige szuperproducer kitalált, és a Disney segítségével véghez is vitt. Az anyagi és humán erőforrásbeli befektetés már régen és bőven megtérült, de a Végjáték akkor is egy film, aminek vannak jobb, és rosszabb részei. Erről, és úgy általában a Marvel-univerzumról beszélgetünk ebben a spoileres podcastban.

Szóba kerül az, hogy melyik karakternek a halála volt ránk hatással, és melyiké nem. Azt is megbeszéljük, hogy mennyire lehet már ennyi film és előzmény után értékelni egy harcjelenetet, meg hogy a film első fele most akkor egy hosszúra nyúlt fan service, vagy egy hasznos történetmesélési eszköz. Aztán arra a következtetésre jutunk, ami a címben is van: a Végjáték olyan, mint amikor a gyerekek elkezdik összegyömöszölni a különböző színű gyurmákat, és fokozatosan egy nagy halom szürkeség lesz belőle.

A beszélgetés résztvevői:

Klág Dávid

Koroknai Gergely

Stöckert Gábor

A Végjátékról készült kritikánkat itt lehet elolvasni:

Miért jó ez?

