Kiállítják a hajót, amelyen több száz menekült halt szörnyet

A világ legfontosabb képzőművészeti fesztiválján, a Velencei Biennálén állítják ki azt a hajót, amelyen legalább 700, de akár ezernél is több menekült halt szörnyet 2015-ben. A rettenetesen túlterhelt hajó Líbiából tartott az olasz Lampedusa felé, vészjelzést adott le, majd elsüllyedt. Mivel az embercsempészek az utastérbe zárták azokat, akik nem tudtak eleget fizetni, a legtöbbeknek esélye sem volt a menekülésre. Összesen 28-an élték túl az esetet; hajó vezetőjét később emberölés miatt ítélték el.

Matteo Renzi olasz kormányfő akkor a srebrenicai népirtáshoz hasonlította a helyzetet, mondván: "Húsz éve mi is és Európa is szemet hunytunk a srebrenicai események felett. Nem lehet, hogy ma is szemet hunyjunk, és csak később tartsunk minderről megemlékezéseket" - mondta akkor.

A hajóból, amelyet a hamarosan kezdődő Biennáléra készülve már partra is szállítottak Velencében, a svájci-izlandi alkotó Christoph Büchel készít műalkotást - írja a The Guardian. Büchel hosszas huzavona után már 2016-ban megállapodott a szíciliai Augusta városi tanácsával, Velencével és másokkal, hogy létrehozzák a Barca Nostra (A Mi Hajónk) projektet; később a tervek szerint "emlékkertet" hoznak majd létre a hajó révén Augustában.

Büchel nem nyilatkozik az installációról, de a Biennálé kurátora, Maria Chiara di Trapani azt mondta: "Tragikus pillanatban, memória nélkül élünk. Nézzük a híreket, de az egész távolinak tűnik; ha valaki meghal a tengeren, csatornát váltunk." Ez ellen próbálna tenni valamit a kiállított hajó.

