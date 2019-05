Met 2019: megőrült Katy Perry hogy csillárnak öltözött?

Vannak az olyan vörösszőnyeges események mint az Oscar-gála, amikor a hírességek szépen felöltöznek, ahol különcködésnek nincsen sok helye, aztán vannak mondjuk a zenei díjátadók, ahol lehet lezserkedni, és vannak olyan rendezvények, ahol nincsenek szabályok, határok, minél feltűnőbb és bizarr egy összeállítás, annál jobb. Ilyen a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum, vagyis a Met éves jótékonysági divatgálája. Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, íme pár példa a 2019-es rendezvényről.

Jared Leto a saját fejével a kezében jelent meg.

Ezra Miller egy maszk mögé bújt, hogy aztán megmutathassa hétszemes sminkjét.

Katy Perry egy csillárnak öltözött. Nem, ez most nem hasonlat, tényleg csillár volt.

Billy Porter izmos férfiak cipelték be, hogy bemutathassa az ókori Egyiptom világát idéző, szárnyakkal ellátott szettjét.

Lady Gaga pedig egy komplett sztriptízshowt mutatott be érkezésekor.

7 Lady Gaga show-ja a Met-gálán Galéria: Met jótékonysági divatgála 2019 (Fotó: Mario Anzuoni / Reuters)

A gálát, amit a világ legfontosabb divateseményeként tartanak számon, mindig május első hétfőjén tartják meg a Metropolitan Művészeti Múzeumban. Most is pontosan az az apropója, mint 1946-ban, amikor Eleanor Lambert divatújságíró tető alá hozta az első ilyen eseményt: ez egy jótékonysági gála a múzeum divatintézetének támogatására. A vendéglista minden évben változik, a szervezők a zenei, a filmes, valamint a divatvilág legismertebb, leghíresebb szereplői közül válogatnak, és persze van, akinek bérelt helye van. Dress code nincs, de meghatározott téma van, még pedig a divatintézet éppen aktuális kiállítása.

A téma pedig idén nem volt más, mint a camp, pontosabban Susan Sontag amerikai író és filozófus 1964-es, Notes on "Camp" című esszéje. Hogy mi a camp, azt nem könnyű definiálni, Sontag egy 58 pontos listán foglalta össze a lényegét, a legutolsó helyen például a következő kijelentés szerepel: “annyira rossz, hogy az már jó”. Az embernek önkéntelenül is a giccs, esetleg a ciki juthat eszébe róla, de a camp egyáltalán nem egyenlő ezekkel a szavakkal. A camp valahol a magas és a tömegkultúra között foglal helyet, keveréke a két világnak, szeret mindent, ami túlzó, ami művi, esetleg természetellenes, úgy, hogy közben nem fordít teljesen hátat a komolyságnak, csak újraértelmezi a viszonyunkat. A camp mindent idézőjelbe tesz, a dolgok általában nem azok, aminek látszanak.

Sontag szerint meg kell különböztetni a naiv campet és a szándékos campet. Ha a divat nyelvére akarjuk ezt lefordítani, akkor az előbbi csoportba tartoznak a gyönyörű, de egy külső szemlélő számára csicsás haute couture ruhák, utóbbihoz pedig azok a kollekciók, amik azért giccsesek, mert a tervezőik pontosan olyannak akarták megalkotni azokat. A Gucci például mestere ennek a műfajnak. A márka reklámarca egyébként nem más mint Jared Leto, aki valószínűleg tőlük kölcsönözte az ötletet, hogy a saját fejét tartva érkezzen meg az eseményre, hiszen 2018 februárjában a modellek így közlekedtek a kifutón a Gucci bemutatóján.

7 Katy Perry csillárként Galéria: Met jótékonysági divatgála 2019 (Fotó: Andrew Kelly / Reuters)

Fontos leszögezni, hogy a campet nem Sontag találta ki, csak neki köszönhetően lett világszerte ismert. A gyökereit valahol a francia rokokóban, a dekadencia egyik aranykorában kell keresgélni, de jó tippel az is, aki Andy Warholt a camphez köti. A 20. század közepén a meleg, illetve queer közösségek voltak az igazi úttörői, a stílus összefonódott a drag kultúra, vagyis a transzvesztita előadóművészet fogalmával. Maga Sontag is úgy gondolja, hogy az androgünitás nagyon fontos eleme a campnek, és valljuk be, a gender, vagyis a társadalmi nemek témája talán sosem volt annyira felkapott mint manapság.

Andrew Bolton, a Met Camp: Notes on Fashion kiállításának kurátora még a gála előtt kifejtette, arra számít, hogy a női vendégek között biztosan sokan érkeznek majd valamilyen férfias öltözékben és fordítva. A képeket elnézve pedig igaza is lett. Bolton egyébként 2017 óta kacérkodott ezzel a témával, de úgy gondolta, megvárja amíg a társadalmilag és politikailag is elmegyünk a falig, hiszen ez az irányzat a végletek között tud jól érvényesülni, és igen, 2019-re végre eljutottunk ide, Donald Trump például a megtestesült politikai camp.

Camp: Notes on Fashion A kiállítást május kilencedikétől szeptember nyolcadikáig lehet majd megtekinteni, és aki nem jut el New Yorkba, de érdekli a camp, az könyv formájában is megvásárolhatja. A szervezők több mint 250 tárgyat gyűjtöttek össze, legrégebbi darabok a 17. századból származnak, hiszen - ahogyan írtuk - a camp XIV. Lajostól eredeztethető. A Notes on Camp két részből áll: egyrészt bemutatja a camp történeti hátterét, másrészt azt, hogyan befolyásolta a divat világát. Így kapott egymás mellett helyet a viktoriánus kor legismertebb cross dresser párosa, Frederick “Fanny” Park és Ernest “Stella” Boulton fotója, és az a ruha, amit Erdem Moralioglu tervezett az ő öltözékeik által inspirálva. Oscar Wilde kihagyhatatlan a camp történetéből, az ő szerepét is bemutatja a kiállítás, és azt is, hogy stílusa hogyan jelent meg olyan designereknél mint Yves Saint Laurent, Alexander McQueen vagy a Gucci. A Dazed&Confused szerint azért is fontos a kiállítás, mert emléket állít az LMBT közösség igazi hőseinek, akik akkor kérdőjelezték meg a szexualitás és a gender hagyományos formáit, amikor ez még annyira sem volt elfogadott, mint napjainkban. És ugyan ezek a problémák most is napjaink részei, a tárlat remek hely azoknak, akik kicsit szeretnének elmenekülni a valóság elől, mert a camp ezt is tudja, és igazán különleges élmény Björk hattyús ruhája előtt álldogálni miközben Judy Garlandtól az Over the rainbow szól a háttérben. A tárlat második felében szintén fontos szerepet játszik a párosítás, itt a naiv és szándékos camp felelget egymásnak, például egy csodálatos Yves Saint Laurent estélyit állítanak szembe a Moschino öltöztetős papírbabákra emlékeztető kreációjával. A Vox szerint a Met a korábbi kiállításaival és ezzel a tárlattal sokat tett azért, hogy a divatot, amit a magas művészet mindig lenézett, beemelje a festészet, a szobrászat és társaik mellé. És igen, ennek a világnak a sztárok részei, és jelenlétük soha nem volt indokoltabb mint a campre alapuló tárlatnál.

Bolton is osztozik azon a nézeten, hogy nehéz definiálni, mi is az a camp, Andy Medhurst esszéjét idézve olyan mintha egy kerek szobában megpróbálnánk leülni a sarokba.

A camp legfontosabb célja, hogy mosolyt csaljon az emberek arcára, hogy megmelengesse a szívünket

- tette hozzá Bolton.

Az, hogy a campnek nincsenek meghatározott keretei, hihetetlen szabadságot adott a vendégek (és a stylistjaik) kezébe, és azoknak sikerült megugraniuk a feladatot, akiktől a camp soha nem volt idegen, lásd a cikk elején található felsorolásunkat. Külön kiemelnénk Billy Portert, aki az idei Oscar-gálán már elsétált a vörösszőnyegen a falig az estélyi ruhájával. És olyan divatikonnak tartott sztárok hagyták ki a lehetőséget mint az Olsen-ikrek vagy éppen Kanye West. Pedig a rapper egykori jobbkeze, Virgil Abloh aztán tudja, hogy mit jelent a határok feszegetése.

És míg az idei összeállítások között voltak igazán megdöbbentő darabok, úgy tűnik, sikerült botrányok nélkül megúszni az estét. Persze a gála történetében azért előfordult, hogy egy-egy szett komoly felháborodást váltott ki. 2018-ban a vendégeknek a Mennyei Testek: Divat és Katolikus Képzelet kiállítás miatt a katolikus egyház által inspirált öltözékekben kellett megjelenniük, Rihanna pedig pápaként vonult be gálára, és ezt nem mindenki vette jó néven, van, aki egyenesen istenkáromlást emlegetett. De a legnagyobb port talán Madonna kavarta, a Givenchy akkori vezetőtervezője, Riccardo Tisci ugyanis olyan ruhát tervezett neki a 2016-os gálára, amiből a melle és a feneke is kilátszott.

Folyamatosan küzdünk az emberi jogokért és a melegek jogaiért, de amikor a nők jogairól van szó, akkor még mindig a sötét középkorban járunk. A ruhám egyszerre volt divatügyi és politikai állásfoglalás

- vágott vissza az énekesnő kritikusainak.