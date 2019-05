A kormány milliárdokat tolna a magyar érdekeket szem előtt tartó kultúrába

Nem a „nyugati”, hanem a „magyar nemzeti kultúrát” erősítenék, megfelelően gondolkodó újságírókat képeznének, és kötelezővé tennék a támogatott művészek fellépését a mindezt levezénylő, a jövőben politizálással is megbízott Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Miután a szakma nagy felháborodását kiváltva menesztették a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) vezetőjét, és a kormányközeli Századvéghez és a kormány üzenőfüzetéhez, a Magyar Időkhöz is kötődő Demeter Szilárdot nevezték ki helyette, duplájára, csaknem 6 milliárd forintra emelnék a múzeum költségvetését, hogy a múzeum révén biztosítsák a „nyugatival” szemben „magyar érdekeket szem előtt tartó” kultúra támogatását – tudta meg a Hvg.hu egy, a lap birtokába került, a kormány számára készült, Kásler Miklós miniszter által is jóváhagyott előterjesztésből.

A dokumentumot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) készítette Orbán Viktor tusványosi, a kultúrharcot támogató kijelentéseire támaszkodva: „Magyarország Miniszterelnöke a 2018-as országgyűlési választásokat és az új kormány megalakulását követően több alkalommal is kifejtette, hogy a magyar kultúrában, kultúrpolitikában új korszakra van szükség” – áll a szövegben.

Az előterjesztés szerint a PIM 2019-ben még „csak” 2,9 milliárd forintos költségvetését 2020-ban 6,1 milliárd, 2021-ben 5,8 milliárd, 2022-ben pedig 5,4 milliárd forintra növelnék. Mindezt a múzeum szerepének átalakítására is fordítanák: a PIM révén jóval centralizáltabban működne a kulturális támogatások elosztása, több intézményt a múzeum alá vonnának.

Az előterjesztés szerint

a PIM-nek „politizálnia” kellene, azaz „beleállni az európai és magyar értékek védelmébe”,

és „produktív konfliktusokat” kellene „provokálnia”. Ezzel kapcsolatban az is szerepel az előterjesztésben, hogy „a mai nyugati kultúrában a PIM már pusztán létezése okán politikai állásfoglalásnak számít”, fenntartója, a kormány viszont abban hisz, hogy létezik „magyar nemzeti kultúra”, és „csak ennek gazdag múltjára lehet élhető jövőt építeni” – írja a Hvg.hu. Azt is hozzáteszik, a PIM „lehetne az utolsó lépcsőfok a Magyar Művészeti Akadémia-tagság előtt”.

Az előterjesztés nemcsak konkrétan a PIM-ről szól, hanem az Emmi alá tartozó Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-ről (KMTG) is, amelynek irodalmi-kulturális kiadványát korábban Demeter Szilárd vezette, és Mészáros Lőrinc terjesztette; a 150 millió forint közpénzből alapított íróakadémia támogatása 2017-re 1,4 milliárdra nőtt, pályázataikon pedig az Átlátszó szerint a szokásos díjaknál jóval magasabb összegeket osztanak ki. A szervezet eddig szépirodalmi programokat vitt, de a jövőben képzőművészeti, színházi és zenei projekteket is tervez „az anyaországi és a határon túli magyar tehetségek felkutatása és szakmai kiteljesedésük elősegítése” érdekében. A tehetségeket anyagilag – ösztöndíjak és a „nyertes pályázók szellemi termékeinek megvásárlásával”, valamint „professzionális menedzsment”-tel is segítenék.

És bár eddig a KMTG volt a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. tulajdonosa, ez a szervezet bekerülni a PIM alá. A tehetséggondozó célja és feladata az előterjesztés szerint „jól felkészült, tájékozódni és elvonatkoztatni tudó, kritikus gondolkodású, felelősségteljes,

a magyar érdekeket szem előtt tartó újságírók képzése, akik képesek lesznek alakítani, ezáltal jobbá tenni a világot.”

Ennek megvalósítására „egy médiaipari gyakorlatorientált tehetséggondozási rendszert" hoznának létre, együttműködve „különféle médiavállalkozások tulajdonosaival és vezetőivel”.

Az előterjesztés beszél a három a legfontosabb irodalmi támogatásról, az íróknak szóló Móricz Zsigmond-, a műfordítóknak szóló Babits Mihály- és a drámaíróknak szóló Örkény István-ösztöndíjakról is, amelyeknek eddig is a PIM volt a szakmai lebonyolítója. Egyrészt növelnék az erre fordított forrásokat, másrészt már az ösztöndíj kiírásban előre rögzítenének „havi vagy kéthavi kötelező rendezvényi fellépést a PIM-ben” a támogatott alkotóknak.

A Hvg.hu-n részletesen ismertetett előterjesztésben szó van a múzeum fizikai átalakításáról, a kávézójának közösségi irodává alakításáról, irodalmi ügynöki szerepéről és arról, hogy a „piaci igények” helyett a PIM jobban meghatározza, milyen magyar írókat adjanak ki külföldön is.

(Borítókép: A Szaval a Suli! pályázat győztese, a Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola felső tagozatának 125 diákja szavalja Serfőző Simon Az eget, földet nézzétek című versét a fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) udvarán, a Magyar Írószövetség és a Magyar Napló Kiadó szervezésében, a Kárpát-medence legnagyobb költészet napi rendezvényén 2019. április 11-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)