Tovább tolódik az Avatar-filmek bemutatója, három újabb Star Wars-film jön

Egyre későbbre és későbbre teszik minden idők legsikeresebb filmjének, az Avatarnak a következő részeit. Volt már szó arról, hogy 2017-ben, 2018-ban és 2020-ban jön a második rész, majd fokozatosan a többi.

Nos, a Walt Disney legújabb hírei szerint a második rész

2021. december 17-én kerül a mozikba.

A harmadik rész 2023 decemberében, a negyedik pedig 2025 decemberében jöhet majd, utána valamikor pedig az ötödik.

Amikor 2018-ban sem érkezett meg a várva várt második rész, Cameron így nyilatkozott:

Mindenkinek meg kell értenie, hogy itt több egymást követő bemutatóról van szó. Nem az Avatar 2-t készítjük, hanem az Avatar 2-t, 3-at, 4-et és 5-öt. Ez egy epikus vállalkozás.

A rendező ugyanis a Peter Jackson-formulát (A hobbit, Gyűrűk ura) alkalmazza, vagyis mind a négy filmet egyszerre forgatják le, aztán a részeket külön-külön hozzák ki a mozikban.

Az első Avatart 2009-ben mutatták be, és világszerte 2,7 milliárd dollárért váltottak rá jegyet a nézők, ami a mai napig a legnagyobb bevételt termelő filmnek számít.

A Disney a Star Wars-filmekről is nyilatkozott: három újabb film jön a mozikba 2022-vel kezdve, írja a Variety.

A most soron következő Star Wars-film, a The Rise Of Skywalker december 20-án kerül a mozikba, és pár hete érkezett meg hozzá az előzetes. A tervek szerint ez eredeti sztorit ezzel fejezik be.