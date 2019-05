Van képe az 1999-es napfogyatkozásról? Mutassa meg!

Az 1999. augusztus 12-i teljes napfogyatkozás huszadik évfordulója alkalmából privátfotó- és privátvideó-gyűjtési akciót hirdetett a budapesti Capa Központ és a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet, ahol az évfordulóhoz közeledve Fekete fény címmel nyílik majd kiállítás.

A beküldött anyagokból július 19. és augusztus 23. között lesz látható egy válogatás a dunaújvárosi kiállítóhelyen, majd a beérkező felvételeket az intézmény archívumában helyezik el az utókor számára.

A teljes napfogyatkozás egy zavarba ejtő, közösségteremtő élmény volt azok számára, akik 1999. augusztus 11-én a szabadban tartózkodtak vagy közvetítve nézték, ahogy a Hold teljes árnyéka a Földre vetül. A jelenség a szemtanúk emlékezetében ún. vakuemlékként őrződött meg. A vakuemlék fogalmat az olyan emlékek jellemzésére használják, amelyeket egy nagyszámú embercsoport tagjai közös tapasztalat alapján rögzítenek meglepő, fontos vagy érzelmileg megrázó események átélésekor (pl. a Kennedy-gyilkosság, a Reagan elleni merénylet, a Challenger-katasztrófa, az Antall József halálhírét közvetítő rendkívüli híradás vagy a 9/11-es események). Ezekben az esetekben nemcsak a hír ténye, hanem az észlelés körülményei is bevésődnek a tanúk emlékezetébe, extrém részletességgel. A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet termeiben megrendezett bemutatón az 1999-es teljes napfogyatkozás is egy ilyen kiemelt helyzetként jelenik meg

– írják a szervezők, akik célja, hogy minél több személyes beszámolót gyűjtsenek össze.

A kiállítás három részből áll majd össze: a beérkező privát felvételek mellett meghívott kortárs fotográfusok és képzőművészek munkáit is kiállítják (névsor itt), illetve lesz egy olyan szekció is, amelyik a napfogyatkozást vizsgáló fotó- és videoművészeti alkotásokat mutatja be, ennek keretében vetítik például a Dunaújvárosban forgatott, Fekete fény című kollektív filmet is.

A kiállítás kurátora Mucsi Emese, társkurátora pedig az Index fotórovatának vezetője, Barakonyi Szabolcs – ők válogatnak majd a beérkező felvételek közül. A fotókat, videókat, valamint a hozzájuk kapcsolódó rövid történeteket digitális formában lehet beküldeni például ezen a linken, a beküldők között többek között 10 darab éves belépőt sorsolnak ki a Capa Központ kiállításaira.

Borító és címlapkép: Aranyi Sándor: 1999. augusztus 11. (1999) A művész jóvoltából