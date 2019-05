Jamie Oliver éttermei csődközelbe kerültek

Csődeljárás elé néz az egyik legnépszerűbb, televíziós műsorairól világszerte is ismert brit sztárséf, Jamie Oliver étteremhálózata – írja az MTI. Oliver a Guardian beszámolója szerint megköszönte a támogatást az elmúlt évtized minden vendégének:

Igazi öröm volt kiszolgálni önöket”

– tette hozzá.

Jamie Oliver kedden személyesen jelentette be, hogy kénytelen csődgondnokság alá helyezni vállalatát, amelynek pillére a kéttucatnyi éttermet működtető Jamie's Italian étteremhálózat. Az eljárás a Jamie's Italian étteremlánc 23 egységét érinti, valamint a Barbecoa és a Fifteen nevű helyeket. A csődeljárást várhatóan a KPMG könyvvizsgáló cég irányítja.

A Jamie's Italian 2008-ban indult, de már tavaly augusztusban majdnem csődbe ment, és csak az mentette meg, hogy Oliver személyes vagyonából fordított csaknem 14 millió fontot (4,9 milliárd forintot) az akkor még 37 étteremből álló hálózat életben tartására.

A cég azóta bezárt 13 éttermet és elbocsátott 600 alkalmazottat, de az újabb csődhelyzet további 1300 állást veszélyeztet.

A Jamie's Italian forgalma tavaly 11 százalékkal 101 millió fontra csökkent. Jamie Oliver a hálózat pénzügyi gondjait az ádáz piaci versennyel és a Brexit folyamatát övező, a fogyasztói hangulatot is megterhelő bizonytalansággal magyarázta.

A cég adósságállománya tavaly meghaladta a 71 millió fontot (26,5 milliárd forint).

Hogy a csődhelyzet érinti-e a budai várban találhat Jamie's Italian éttermet, azzal kapcsolatban levélben érdeklődtünk a hazai tulajdonostól; amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Jamie Olivert a Meztelen Szakácsként is ismerik könyvei és tévéműsorai alapján, amelyet tucatnyi országban sugároztak az elmúlt húsz évben. A séffel az Index kétszer is közölt interjút. Egyszer akkor, amikor Budapesten is megnyílt az étterme (pontosan egy nappal és három évvel a mostani bejelentés előtt):

Utána pedig akkor, amikor Jamie Oliver az egészségesebb iskolai menzákért kampányolt: