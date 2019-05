Veszítse el a papírlabirintusban gyermekét!

A Deák 17 gyermek és ifjúsági galériában felépített labirintusba a legkisebb gyerekeknek felnőtt kísérettel, mindenki másnak egyedül érdemes besétálnia. Ha valaki fél – az amúgy nem sötét, és inkább szokatlan mint ijesztő helyzettől – Ariadné fonalát szimbolizáló, az útvesztőben eldobható kartonkártyák mutatják a kiutat.

Az újrapapír-falak a plafonba rögzített damilokról lógnak, ezáltal folyamatos mozgásban vannak,

az útvesztőben bolyongó látogató saját mozdulataival együtt mozog tér, a papírfalak egymáshoz súrlódva rejtélyesen neszeznek.

Boros Mátyás azt mondja, éppen ez volt az installáció célja.

4 Baksai József festőművész és Boros Mátyás Galéria: Boros Mátyás Útvesztő Deák17 Galéria (Fotó: Beszédes Noémi, Posztós János, BTF / Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria)

„A labirintus az út, az úton levés, a bolyongás szimbóluma, gyakran utalunk rá az élet, a lét szinonimájaként. Az installáció alapmotívuma az úton levés élménye. A legtöbb kultúrkörben jelen van valamilyen formában, így tekinthetünk rá egy mindenki által értelmezhető motívumként. Engem pont a többrétegűsége, örök aktualitása érdekel, amit szimbólumként, jelként hordoz. Hogyan használható egy mindenki által ismert szimbólum a 21. században? Mit gondolunk ma erről a történetről?” - fogalmaz a művész.

Az alkotást az antik görög bikafejű szörny mítosza mellett Friedrich Dürrenmatt Minótaurosz című balladája ihlette, amiben a szerző a bika szemszögéből ábrázolja a történetet. Hat teljes napot ölelt fel az óriási papírlapok megfelelő felfüggesztése, az útvesztő közepén papír Thészeusz igyekszik leszúrni éppen a Minótauroszt, a papírfalakra vetült árnyékképből egyszer szárnyát szétterjesztő madár, máskor vicsorgó fej rajzolódik ki.

A folyamatosan mozgó és változó labirintus 2019. május 31-ig látogatható, a Deák 17 további kiállításaival és programjaival együtt ingyenesen.

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria - ami közösségi tér és művészetpedagógiai centrum is – célja a művészeti nevelés, gyerekeknek és fiataloknak (is) szóló képző-és iparművészeti időszaki kiállításoknak, különböző alkotóműhelyek közötti szakmai párbeszédnek, és művészetpedagógiai tevékenységnek ad otthon. A Galéria foglalkoztató tér is egyben, rendszeres múzeumpedagógiai és művészetpedagógiai foglalkozásokkal.

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

1052 Deák Ferenc utca 17. I. emelet

Nyitva tartás: Kedd - péntek: 10:00 - 18:00 / Szombat: 09:00 - 13:00 / Vasárnap és hétfőn: zárva