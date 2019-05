Már megint arra esküdözik Martin, hogy nemsokára kész a hatodik kötettel

Véget ért a Trónok harca, az elmúlt évtized legmeghatározóbb tévés sorozata és ezzel el is jött a finálé utáni depresszió ideje.

Vannak akik azt gyászolják, hogy a történet véget ért, mások azt, ahogy véget ért. Azok számára azonban a könyvolvasók számára van még remény. A sorozat alapjául szolgáló, magyarul A tűz és jég dala címen futó regényfolyam ugyanis még messze van a történet lezárásától. A hétkötetesre tervezett sorozatból két könyv még nem készült el.

Az író, George R. R. Martin közismmerten lassan halad a folytatásokkal, de azt a sorozat fináléját követően egyből megígérte, hogy a könyvek vége egyáltalán nem olyan lesz, mint az HBO sorozatáé, ezért nem csak a hardcore rajongók várják messiásként a The Winds of Wintert és az A Dream of Springet.

A Tűz és jég dalának amerikai szerzője ugyanakkor annyira belejött az ígérgetésbe, hogy nem állt meg itt. A lassan nyolc éve íródó hatodik kötet elkészülésének időpontját is (ismét) bejelentette.

Ezúttal a saját "Nem blog"-nak keresztelt blogjában írt arról, hogy 2020 közepére biztosan befejezi a The Winds of Wintert. Ezt azzal indokolta, hogy jövőre ott lesz, sőt köszöntőt is mond a Hugó-díj átadásán, Új-Zélandon. Márpedig Új-Zéland annyira csodás hely, hogy nyilván elvonná a figyelmét az írásról. Tehát inkább még azelőtt végezne az utolsó előtti könyvvel, mielőtt elutazna a World Science Fiction Society 2020-as összejövetelére, ahol a már említett díjátadóra is sor kerül.

Azért, hogy az ígérete abszolút komolyan vehető legyen, Martin az alábbi fogadalmat tette:

De azt mondom nektek: ha nem lesz a kezemben a The Winds of Winter, amikor megérkezek Új-Zélandra a wolrdconra, akkor itt van a hivatalos írásos engedélyem arra, hogy egy olyan apró kunyhóba zárjatok a White Islanden, ami arra a kénsav-tóra néz, egészen addig amíg nem vagyok készen. Ameddig a fanyar füst nem kezdi ki az öreg DOS szövegszerkesztőmet, én elleszek.

Akik számára, akik kételkednek abban, hogy ez milyen kínkeserves büntetés lenne az amerikai író számára, álljon itt ez a videó erről az iszonyú helyről:

A többit jövőre meglátjuk.