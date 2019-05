A város szégyene lett a világ legnagyobb Jézus-szobra

Bár sokkal kevésbé ismert, mint a Megváltó Krisztus riói szobra, a lengyelországi Krisztus király szobor 33 méteres magasságával három métert ver Brazília jelképére. A Wifi Jézusnak is csúfolt szoborra a helyiek azonban kicsit sem büszkék, az építészek pedig legfeljebb húsz évet jósoltak neki. A świebodzini monstrum most egy új filmben is felbukkan, aminek apropóján összegyűjtöttük a világ legnagyobb Jézus-szobrait.