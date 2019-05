Miért nem lehet jegyet kapni a Pál utcai fiúkra?

“A Vígszínház Pál utcai fiúk előadására képtelenség jegyet venni legálisan. Nyolc hónapja nézem folyamatosan, de online lehetetlen, személyesen kilométeres a sorbanállás, de többszörös áron fenn vannak a jegyek a Vaterán meg a Jófogáson. Van egy ismerősünk, akinek a gyereke már kilencszer látta, mi egyszer nem tudtunk bejutni”.

Egy olvasónk keresett meg azzal, hogy a Vígszínház musicaljére konkrétan lehetetlen bejutni. De a Pál utcai fiúk népszerűségéről akkor is meggyőződhet bárki, ha megnézi a Vígszínház jegypénztárainál kígyózó sorokat minden hónap első munkanapján, amikor elkezdik árusítani a két hónappal későbbi előadások jegyeit. A többség erre az előadásra akar jegyet venni, ezért áll be órákkal a pénztárnyitás előtt a sorba, de sokan még így is hoppon maradnak. “A Pál utcai fiúk című előadásunkra nem áll módunkban telefonos jegyfoglalásokat fogadni” - áll a színház honlapján, és erre az előadásra csoportos jegyeket sem árulnak.

13 Galéria: A Pál utcai fiúk musical a Vígszínházban Fotó: Kallos Bea / MTI

Annak ellenére ilyen nehéz jegyet szerezni rá, hogy a Pál utcai fiúk nem új bemutató, 2016 vége óta játssza a színház. A korábbi nagy musicalsikereik, a 29 éve futó A padlás és a 21 éves A dzsungel könyve utódjának szánták, és úgy tűnik, hogy sikerben nem is marad el a nagy elődök mögött. A Geszti Péter, Dés László és Grecsó Krisztián által Molnár Ferenc műve alapján készült előadást eddig összesen 453 ezren látták.

A színház a bemutató óta 235 előadást tartott a darabból. Nem játsszák ritkán, csak júniusban hat előadás lesz belőle, pedig ez egy fél hónap lesz csak a színházban, ugyanis június közepén bezárnak a nyári szünet miatt. Egy alkalommal pedig zártkörű előadást tartanak, amikor a korábban jelentkező iskolai csoportokat fogadják, erre az előadásra egyénileg nem lehetett jegyet venni.

Ennél számottevően több előadást nem tud a Vígszínház vállalni a Pál utcai fiúkból. "A közönség kiszolgálása és a repertoár sokszínűségének megtartása érdekében szinte minden évadban 10-13 bemutatót tűzünk műsorra, melyeket minden hónapban játszunk, ráadásul legtöbb előadásunk bérletben is megtekinthető. A Vígszínház állandó, több mint 40 fős társulatának egyeztetése a rendkívül sikeres darabokban már önmagában nagy logisztikai feladat" - válaszolták az Index kérdésére.

Természetesen nem a Pál utcai fiúk az egyetlen olyan színházi előadás ma Budapesten, amire nehezen lehet jegyet venni. Többek között a Katona József Színház bizonyos előadásaira vagy Pintér Béláék legnépszerűbb darabjaira sem egyszerű feladat. De ezek a Vígszínháznál jóval kisebb játszóhelyek, és sokkal kevesebb nézőt tudnak befogadni egy-egy estére.

Megjelentek a jegyüzérek

Ahhoz, hogy a Pál utcai fiúk ennyire népszerű legyen, egyrészt kellenek a fanatikus rajongók, akik egymás után hatszor-nyolcszor is megnézik az előadást. Hogy mekkora kultusza van a Pál utcai fiúknak, az abból is látszik, hogy a magyar színházi világban manapság már elég szokatlan módon az előadások után a rajongók a művészbejárónál várják a színészeket, hogy autogramot vagy szelfit készíthessenek velük. A musical legnépszerűbb dala, a Mi vagyunk a Grund jelenleg több mint nyolc millió megtekintésnél jár a YouTube-on. Az előadást, és különösen a Nemecseket alakító Vecsei H. Miklós alakítását az Index is szerette, itt lehet elolvasni a kritikánkat róla. Vecseihez hasonlóan az előadás legtöbb színésze a Víg fiatal, a fiatalok körében népszerű sztárjai közül kerül ki.

A másik ok, amiért nehéz a jegyhez jutás, hogy az előadás népszerűségét látva megjelentek körülötte a jegyüzérek. Áprilisban például az Index egyik színházzal foglalkozó fórumában több tucat jegyet kínáltak a júniusi Pál utcai fiúk előadásokra eladásra, persze nem az eredeti árakon. Hivatalosan júniusra már nincs jegy, de a Jófogáson vagy a Vaterán is lehet venni jó drágán. Eredetileg erre az előadásra 1690 és 6990 forint közötti áron vannak jegyek. Ehhez képest a Jófogáson 9 ezer forintról indul a legolcsóbb ajánlat, a Vaterán pedig 11-12 ezer forintnál kezdődik a licit, de vannak 20 ezer forintos ajánlatok is.

A színház ez ellen nem sokat tehet azon túl, hogy igyekeznek minden felületen felhívni a nézőik figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek rá, hogy jegyeiket csakis megbízható, hivatalos jegyértékesítőtől vásárolják meg. Már ha van nekik, ugye.

A rendező múltja nem szempont

Mellékszál, mégis sokat mondó, hogy a Pál utcai fiúkat Marton László rendezi. Az a Marton László, akit körülbelül egy évvel a musical premierje után, 2017 őszén Sárosdi Lilla színésznő szexuális zaklatással vádolt. Néhány nap múlva nyolc másik nő is jelezte, hogy Marton velük is hasonló dolgokat művelt. Később kiderült, hogy egy kanadai színház szintén szexuális zaklatás miatt szakította meg a kapcsolatot a rendezővel még 2015-ben. A Vígszínház kirúgta Martont, de repertoáron lévő darabjait, így a Pál utcai fiúkat is, műsoron tartotta. Üzleti szempontból ez volt a jó döntés, hiszen a rendező lelepleződése a jelek szerint egyáltalán nem ártott az előadás sikerének.