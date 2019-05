Megszüntetik az 1956-os Intézetet

Június 15-től a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral History Archívumot, ami 2010 óta az Országos Széchényi Könyvtár egyik osztályaként működött. A beolvasztásról szóló kormányhatározat a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg Orbán Viktor aláírásával.

Az 1956-os Intézetet 1989. június 17-én hozták létre, egy nappal Nagy Imre és mártírtársai temetése után, és

a közelmúlt magyar történetét kutató legfontosabb tudományos intézmény, amely tevékenységében, forrásokra alapozva, mindig a történeti tények megismerését és bemutatását tekintette legfőbb feladatának

- olvasható az Blinken Nyílt Társadalom Archívum oldalán közzétett felhívásban.

Az intézet költségvetését az első Orbán-kormány jelentősen csökkentette, 2010 pedig felszámolták működésért felelős közalapítványt, és az Országos Széchényi Könyvtárhoz csatolták.

Működése nem volt mentes a konfliktusoktól, 2013-ban például másodfokon újrakezdődött az a per, amelyet Bereczki Vilmos volt kisgazda politikus indított Rainer M. János, az intézet vezetője ellen azért, mert a honlapjukon hálózati személyként tüntették fel, és 2017-ben pedig az intézet több kutatója is fegyelmit kapott, amiért a sajtóban nyilatkoztak a Schmidt Máriáék számára egyre kellemetlenebb Pruck/Dózsa-ügyben.

A csütörtöki közlemény értelmében 1956-os Intézet maradéka Nagy Imre kivégzésének és újratemetésének évfordulója előtt egy nappal olvad majd be a kormány által létrehozott, és a történész szakma egy része által kifogásolt működésű állami intézménybe. A Nyílt Társadalom Archívum egyenesen úgy fogalmaz:

A kormány döntése a magyar történettudomány megalázása.

Mivel az Oral History archívum annak idején a magyar Soros Alapítvány támogatásával jött létre a rendszerváltozás után, az alapítvány most más eszköz híján azt javasolja a még élő interjúalanyoknak, hogy vonják vissza hozzájárulásukat a velük készített interjúk szabad felhasználására vonatkozóan.

A Veritas Történetkutató Intézetet 2014. januárjában hozták létre azzal a céllal, hogy erősítsék a nemzeti összetartozást és méltó módon mutassák be a magyar közjogi hagyományokat. Vezetője, Szakály Sándor hadtörténész többször tett olyan kijelentéseket, amik nagyobb port kavartak, a DK 2014-ben például holokauszttagadás miatt akarta feljelenteni, és Izraelben berendelték a magyar nagykövetet is nyilatkozata miatt, 2016-ban több hiba is volt abban a történelemkönyvben, aminek ő volt az egyik szakértője.