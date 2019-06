Még tovább késhetnek az utolsó Trónok harca-regények

George R. R. Martin, a Trónok harca című sorozat alapjául szolgáló, A jég és tűz dala című, hétrészesre tervezett regényciklus írója alig pár hete nyilatkozta azt, hogy ha nem lesz kész 2020-ig a nyolc éve késő hatodik résszel, a rajongók nyugodtan bezárhatják egy kénsavas tóra néző kunyhóba, de azóta már két munkát is elvállalt. És egyik sem a regények írásáról szól, viszont mindkettő elveszi az elől az időt.

A Deadline azt írja: Martin lett a Meow Wolf nevű, különleges, összművészeti hely "vezető világépítője", így ő lesz az, aki különféle sztorikat talál ki, amelyek alapján a helyen újabb és újabb kísérletező világokat alkothatnak meg a művészek. A Meow Wolf olyan művészeti-szórakoztató kollektíva, amelynek Santa Fe-i és más épületeiben a különös, rikító neonfények által dominált terekben művészek alkotnak zenével és extrém dizájnnal is megtámogatott installációkat és performanszokat.

Martin Santa Fe-i lakosként egyike volt azoknak, akik már az első pillanattól kapcsolatban álltak a Meow Wolffal (szó szerinti fordításban Miaú Farkas): már egy évtizeddel ezelőtt segített megszerezni azt a bowlingpályát, amit aztán átalakítottak, és ami ma House of Eternal Return néven működik. Ezért is nevezi a közleményében igazi megtiszteltetésnek a Meow Wolf vezetője, hogy most már Martint is a soraik között tudhatják.

A Meow Wolf az első pillanattól fogva megragadott. Benyomta az összes gombomat: egy sci-fi világ, ami több univerzumon átível. Ez olyasmi, amit korábban sosem lehetett látni. Alig várom, hogy a következő években együtt dolgozzunk"

- nyilatkozta Martin.

Emellett az is kiderült: igaz, amit már korábban is pletykáltak, és tényleg George R. R. Martin iránymutatásai alapján készült el a From Software egyik új videójátéka Japánban, a Great Rune.A játék az északi mitológián alapul majd. A játékot hivatalosan a hamarosan kezdődő E3 találkozón mutatják majd be.