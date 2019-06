Kovalik Balázs elhatárolódik a nevével eladott Puccini-operától

Kovalik Balázs közleményben határolódott el a nevével eladott Turandot operától, amelyet a Budapesti Nyári Fesztivál keretében, pénteken és vasárnap, adnak elő a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

A rendező "aljas sunyiságnak" nevezte, hogy a megkeresése és beleegyezése nélkül, mégis az ő nevével, a szabadtéri színpad adottságai miatt lebutítva állítják színpadra a darabot. "Mindezek értelmében elhatárolódnom a Budapesti Nyári Fesztivál keretében, június 7-én és 9-én nevemmel kitűzött, Puccini Turandot című operájának szakmai és művészi színvonalától" – írja.

A Budapesti Nyári Fesztiválon előadott Turandot kálváriája még tavaly decemberben kezdődött, amikor az utcákra került plakátokon Giuseppe Verdi munkájaként tüntették fel Giacomo Puccini operáját, sőt, még Cristina Pasaroiu román énekesnő nevét is sikerült elszúrni. A fiaskóról decemberben mi is beszámoltunk az Indexen.

Kovalik éppen ezt az esetet felemlegetve indította a mostani levelét: "Egyszer csak látom, hogy Verdi(!) Turandotját rendezem a Margitszigeten. Úgy értem, az utcán látom, hirdetőoszlopokon, nem egy felkérő levélben. (...) Gondoltam, egyszer csak értesít erről valaki engem is, de a szóban forgó intézményeknek ez a decemberi plakátozás óta máig nem jött össze."

Felteszem, ment a ping-pong, kinek is kellene ezzel a Kovalikkal közölni, hogy rendezését megkérdezése nélkül eladták egy fesztiválnak. Tegnap végül írt pár sort a szerzői jogi ügyintéző: a tévéfelvételért nem jár pénz. Ezek szerint az is van. Az operaházi szerződésekben ugyanis igyekeznek előre minden jogról lemondatni a művészt, legyen az énekes, táncos, tervező, zenész vagy rendező, s így egy „vendégjátéknak” minősített előadáshoz az intézménynek felhasználói joga van, arról a köztévé térítésmentesen felvételt készíthet, hiszen a köztévének nincs pénze a művészeknek fizetni. Ahhoz viszont nincs joga az Operaháznak, hogy a rendezést, a díszletet, koreográfiát az alkotók beleegyezése nélkül önkényesen átalakítsa. Röviden: a szabadtéri színpadon se zsinórpadlás, se süllyesztő, se technika nem áll rendelkezésre, amelyek nélkül ez a rendezés biztos nem tud megvalósulni abban a formában, ahogy meglátta a napvilágot, és ahogy a felhasználói szerződés értelmében a világhírű intézmény gondjaiba vette

– írja Kovalik Balázs.

Ezután így folytatja: "A még élő rendezőnek nyilván lettek volna kérdései, netán fenntartásai, így célszerűnek látszott nem kommunikálni vele. Ahogy a szereplőktől értesültem, egy épp most frissen végző rendezőhallgatót bízott meg a jó gazda, hogy videofelvétel alapján, néhány nap alatt adaptálja, nevezzük nevén a dolgot, buherálja át a darabot a szigetre. Nem mondom, e gondos előkészítés igazán „méltó” a rangos fesztiváleseményhez. A szakmai vezetés aljas sunyiságáról már nem is beszélve. Mindenesetre passzol az „azt csinálunk, amit akarunk” országimázshoz. Szerző, darab, alkotó, jog, minőség – kit érdekel? Mindenki jól szórakozik, ez a lényeg!"

A Budapesti Nyári Fesztivál igazgatója, Bán Teodóra aztán a Hvg.hu-nak reagált Kovalik Balázs levelére. Ő azzal védekezett, hogy neki semmi dolga nem volt a rendezővel, nem állnak vele jogviszonyban, az Operaháztól vették meg az előadást, nekik kellett volna felvenni vele a kapcsolatot. "Kovalik Balázs büszke lehet az előadásra, amiért az évtizedek múltán is színpadon van. (...) Minden új helyszínen bemutatott előadást adaptálni kell az adott színpadra, van, amikor ez a produkció javára válik, így történt ez most is, ilyen nagyszabású bemutatója még nem volt Kovalik Balázs remek Turandot-rendezésének."