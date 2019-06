Homokba dughatjuk a fejünket a díjnyertes magyar installációban

Rangos nemzetközi díjat nyert a magyar kiállítás a Prágai Quadriennálé országos szekciójában A nemzetközi látványtervezői világkiállításon a Végtelen dűne című magyar pavilon nyerte a legjobb kiállításért járó díjat az Országok és régiók szekcióban (Best Exhibition of Countries and Regions).

A díjazott installáció Balázs Juli, Kálmán Eszter és Nagy Fruzsina díszlet- és jelmeztervezők, Juhász András videoművész és Keresztes Gábor hangtervező munkája.

Az ismert színházi tervezőkből álló csapat a Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet nyílt pályázatára jelentkezve kapott felkérést a prágai kiállítás létrehozására. Az alkotás egy videóra és ledfalra alapuló komplex építmény, mely kívül visszatükrözve mutatja környezetét, elmosva a térbeli határokat, belül homokdűnéket megsokszorozva kietlen és végtelen sivatag benyomását kelti.

Az alkotók értelmezésében: „Míg az installáció tágas nyitott alsó terével és csupa tükörfelületével kívülről kellemesen hívogató, addig a belsejében teljesen el vagyunk zárva a külvilágtól.

Akár a fejét a homokba dugó strucc, aki tudomást sem vesz arról, hogy mi zajlik a valóságban.

A tizenegy tagú nemzetközi zsűri laudációja a magyar kiállítás komplex élményét dicséri: „Egy végtelennek látszó szélvihar foglyai vagyunk. Az apokaliptikus időjárás-projektben a néző betekinthet egy különleges térbe, amelyben a fény, a hang és a különféle anyagok együttjátszása egy az átalakulás és emlékezet immerzív élményét nyújtja.”

A Prágai Quadriennálé fődíját, az Arany Triga Díjat az Észak-Macedón Köztársaság Ez az épület valóban beszél című installációja nyerte el. A 79 ország 800 művészének alkotását felvonultató világkiállítás 2019. június 16-ig látogatható.

(Borítókép: Juhász András / Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet)