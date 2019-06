Szeretnéd látni Matula bácsi összes szőrszálát UHD-ben? Idén nyáron végre megteheted

A vakáció kezdetére időzítette a nemrég az éterből levett, és az M3.hu online felületre költöztetett M3 Anno csatorna a Tüskevár című, nyolcrészes sorozat felújított verziójának bemutatását. Tutajos, Bütyök és Matula bácsi kalandjait UHD minőségben június 15-étől láthatjuk négy hétvégén keresztül 2-2 epizóddal az M3 oldalán.

Az 1966-ban forgatott, Fekete István regényéből készült sorozaton generációk nőttek föl. Az eredeti filmkockák mára az idő és a sok vetítés miatt koszosak, megviseltek lettek, minőségben, részletgazdagságban sem felelnek meg a mai kor igényeinek.

Az MTVA restaurátor-műhelyében ezért a 35-ös filmkockákból valódi 4K felbontásút (4096 x 3072 képpont) varázsoltak, úgy, hogy közben az UHD TV-k formátumára konvertálták, azaz 3840x2160 képpontra (a full HD négyszerese). Ennek eredményét fogják most bemutatni.

Hogyan?

Az MTVA Archívum honlapján számoltak be arról, hogyan végezték a felújítást.

Először a 12 Celsius-fokos raktárból átzsilipelik a filmet a laboratóriumba, ahol megtisztítják a negatívot a nagyobb szennyeződésektől, és ha szükséges, cserélik a ragasztásokat. Aztán kockáról kockára beszkennelik a kópiát. A szkennerben található speciális fényforrás a kisebb hibákat már e folyamat közben képes eltüntetni, így a végeredmény máris jobb minőségű, mint az eredeti. Ez valós időben történik, a restaurálás leggyorsabb lépése a szkennelés.

Ezután következik az illesztés, amikor a negatívot összevetik a pozitívval (a vetített verzióval). Itt kerül a hang is a film alá, előáll a nyers film.

A negyedik fontos állomás a beszkennelt képkockák javítása egy különleges szoftver, a filmhibakorrektor segítségével.

Ebben a lépésben a piszokszűréstől a kép stabilizálásáig sok minden történik. A nagyobb karcokat képkockánként kell eltüntetni, megszüntetni a képremegést, villódzásokat. Ez a munkafolyamat igen időigényes és rendkívül sok türelmet igényel. De utána UHD-felbontásban a legapróbb részletek is látszanak, nem maradhatnak zavaró szennyeződések, karcolások a képkockákon.

Bármennyire is okos a szoftver, tévedhet, ezért emberi munkára is szükség van. Előfordul például, hogy a szoftver piszoknak érzékel, ezért kitöröl olyan képrészletet, ami nem az. Visszaállítható az eredeti kép, de ezt észre is kell vennie valakinek.

A szoftveres javítást követően a fényelés következik, a színek, fények és árnyékok beállítása.

Egy 90 perces, egész estés film vagy rajzfilm restaurálása a fenti módszerrel 1,5 - 2 hónap alatt megy végig.

Az elkövetkező hónapokban pedig az Indul a bakterház, a Csudapest és klasszikus rajzfilmek is láthatóak lesznek UHD-ben az M3-on.