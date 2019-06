Hajléktalanokkal akart énekelni a POSZT-on, hazazavarták

Fábián Gábor Bodó Viktor rengeteget díjazott, európai hírű társulata, a Szputnyik Hajózási Társaság vezető színésze volt a független társulat megszűnéséig; ma már Pécsen lakik, színházi nevelési előadásokat hoz létre az Escargo Hajója társulattal. És április 11-e, a költészet napja óta van még egy projektje, a Bringa-Verkli, amellyel a költészet mellett a hajléktalanságra is próbálja felhívni a figyelmet.

Fábián az utcán játszik különleges kinézetű, tényleg egy bicikli és egy verkli keverékéből létrejött hangszerén, énekel, mellette pedig mindig áll egy hajléktalan ember is, aki Fedél Nélkült árul:

kalapozás nincs, a cél csak a hajléktalanokat keresethez juttatni hivatott lap eladásának segítése.

A projekt célja, hogy hajléktalan költők megzenésített verseit adják elő, csak egyelőre ilyenek még nem készültek (nem számítva Röhrig Géza egyik témába vágó versét); addig Weöres Sándor és József Attila versei vannak műsoron.

Ha már Pécs, Fábián megkereste a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) szervezőit is. „Csak annyit írtam nekik emailben, hogy szeretnénk az utcán zenélni és Fedél Nélkült árusítani az idei POSZT alatt, az előadások és a szakmai beszélgetések előtt, hogy a színház felé haladó nézők találkozzanak velünk. Nem kértem semmit, de öt napig nem érkezett válasz, csak annyi, hogy majd később értesítenek. Akkor újra rákérdeztem, hiába, majd két nap múlva azt írtam, ha nem válaszolnak, azt úgy veszem, hogy szeretettel várnak. Erre azonnal válaszoltak, hogy nem áll módjukban a POSZT hivatalos programjaként befogadni bennünket. Azt válaszoltam, hogy erre nem is gondoltam, csak jeleztem, hogy az utcán állnánk a verklivel.”

Válasz erre sem érkezett, de Fábián és a lapot áruló társa azért mindig kiment a pécsi utcákra zenélni a nézők örömére; egyszer még Kútvölgyi Erzsébet is beült a verkli mögé. Fábián elmondása szerint az egyik alkalommal odalépett hozzá a POSZT egyik munkatársa is: „Azt mondta, attól féltek, hogy ez valami szomorkás dolog, ami nem illene a programhoz, de most már látja, hogy valójában kedves ötletről van szó, úgyhogy jöjjek nyugodtan a továbbiakban is, adjam meg a telefonszámomat. De többé nem hívtak.”

A Bringa-Verkli aztán beállt a POSZT díjátadó gálájának bejárata elé is a Kodály Központnál, fél órával az este hetes kezdés előtt. Eljátszottak egy Weöres Sándor-verset, aztán az egyik néző kihúzott egy új dalt, József Attilától a Születésnapomra címűt. „Amikor ebbe belekezdtünk, kijött a Kodály Központból egy nő egy biztonsági őrrel, és közölték, hogy hagyjam el a területet. Megkérdeztem, miért kéne elhagynom, mire azt mondták, azért, mert ez nem közterület, hanem a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. magánterülete.”

Úgyhogy József Attila elnémult, Fábián és hajléktalan partnere pakoltak, és eljöttek.

Megkerestük a POSZT szervezőit az üggyel kapcsolatban: azt mondták, valóban elfelejtettek válaszolni Fábián megkeresésére, de azt a fesztiváltól többen is kijelentették, egyáltalán nem tudtak arról, hogy hazazavarták Fábiánékat, sőt mivel ők addigra már a Kodályban tartózkodtak, azt sem tudták, hogy jelen van.

Megkerestük Magyar Attilát, aki nemcsak a POSZT fesztiváligazgatója, de a Zsolnay Örökségkezelő gazdasági igazgatója is. Ő szintén azt mondta, nem tudott a dologról, nem is adott ilyen utasítást a Zsolnaytól senki, az őrzés-védéssel pedig egy külső céget bíztak meg. Kérésünkre utánakérdezett az ügynek, és elmondta: az őrző-védő cég megerősítette, hogy elküldték a verklijével a helyszínen tartózkodó Fábiánékat.

Fotó: Bringa-Verkli facebook

A cég indoklása szerint erre az volt az okuk, hogy Fábián hazudott, mert azt mondta, van engedélye, pedig nem volt, ahogy nem volt meghívója vagy belépője sem. (Más kérdés, hogy az épület előtt ácsorgáshoz még nem kell se meghívó, se belépő.) Fábián ugyanakkor nem emlékszik, hogy bármilyen, engedélyre vonatkozó kérdést feltettek volna neki, szerinte egyszerűen csak felszólították a távozásra. „Különben is elég nehéz elképzelni, hogy azt mondom van, de nem mutatom fel, majd leellenőrzik, hogy nincs, és elzavarnak. Egyszerűen kijött az őr, és elhajtott. Jegyet vagy meghívót sem kért, ezért nem tudhatta, hogy van-e.”

Hozzáteszi, a Fedél Nélkül árusítására vonatkozó engedélye egyébként van neki és partnerének is, az utcazenéléshez Pécsen pedig nem kell külön engedély, és az eddigi hónapok során soha senkinek nem is jutott eszébe elkérni bármiféle engedélyt tőlük. De hogy magánterületről volt szó, azzal nyilván nem tudott vitatkozni, így vita nélkül távoztak is. Csak azt nem tudja, mégis kit és miért zavart egy eldalolt József Attila a Kodály Központ sarkánál.

Magyar Attila csak annyit tesz még hozzá:

Nem hinném, hogy a súlyát tekintve ez botrány lenne. Miért hír ez?