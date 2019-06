Előzményt ír Az éhezők viadalához a regényíró

Az egyelőre cím nélküli regény 2020. május 19-én jelenik meg, és Panemben játszódik, 64 évvel az eredeti trilógia előtt – írja az MTI.

Az amerikai írónő elmondta azt is, az új regény a Sötét Napokként emlegetett sikertelen lázadás utáni éveket mutatja be, amikor Panem megpróbál talpra állni a történtek után. A nagy sikerű filmekről is ismert, posztapokaliptikus regénytrilógiában Panem fiatal lakóit arra kényszerítik, hogy élet-halál harcot vívjanak egymással élő adásban. A négy film Jennifer Lawrence főszereplésével csaknem 3 milliárd dollár (860 milliárd forint) bevételt hozott világszerte.

A könyveket – Az éhezők viadala, Futótűz, A kiválasztott – több mint 50 nyelvre fordították le, és több mint 100 millió példányban keltek el világszerte.

A filmsorozatot jegyző Lionsgate stúdió reményei szerint az előzményregény megfilmesítésén is együtt fognak dolgozni Collinsszal.