John Cusack olyan zsidógyűlölőt twittelt, hogy a fal adta a másikat

"Hogy megtudd, ki uralkodik fölötted, csak derítsd ki, kit nem engednek kritizálni", áll azon a Twitter-bejegyzésen, amelyet John Cusack is megosztott. A Voltaire-nek tulajdonított, de valójában a fehér felsőbbrendűséget hirdető Kevin Alfred Stromtól származó sorokkal nem is lenne különösebb baj, ha nem lenne mellette egy hatalmas kéz egy Dávid-csillaggal, amely épp elnyom egy rakás kisembert; alatta pedig a "Hát nem egyértelmű?" kérdés szerepel. Hogy a kép még kerekebb legyen, Cusack a "Kövesd a pénz útját" felkiáltással osztotta meg a tweetet, és bejelölt rajta egy olyan Twitter-fiókot is, amelyet az egyébként zsidó Bernie Sanders támogatására hoztak létre.

A Pop, csajok, satöbbi, a Con Air - Fegyencjárat, az Otthon, véres otthon és a Komornyik színésze később törölte a tweetet, és közölte:

Egy bot (automatizált posztoló robot - a szerk.) elkapott - azt hittem, egy igazságot Palesztinának-posztot osztok meg - egy régebbi posztot - azt hiszem, más forrásból származott - nem kellett volna retweetelnem.

Az indokkal csak az a gond - mutat rá az Uproxx -, hogy képernyőfelvételek szerint Cusack a törlés előtt még több kommentre is válaszolt, amely az adott posztra érkezett.

3. John Cusack repeatedly defended his tweet before deleting it.



His “bot” excuse is absurd. pic.twitter.com/Jm2NArFVEO — Yashar Ali 🐘 (@yashar) 2019. június 18.

Cusack később még azt is közölte: "Nyilvánvaló, hogy még ha Izrael zászlajáról is van szó, és egyetlen antiszemita csont sincs a testedben, ez akkor is egy antiszemita karikatúra. Mert zsidóellenes sztereotípiákat mutat meg, miközben Izraelt támadja, még ha ezek a kritikák az állami erőszakkal kapcsolatban igazak is."

A The Wrap megkereste Cusack képviselőjét is, de egyelőre nem reagáltak.