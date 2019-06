Négy magyar művész kap díjat Washingtonból

Marton Éva operaénekes, Kurtág György zeneszerző, valamint Fischer Ádám és Fischer Iván karmesterek is megkapják a Kennedy Center Művészeti Arany Medálját (Gold Medal in the Arts) kedden az Egyesült Államok nagykövetének budapesti rezidenciáján.

Az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban működő Kennedy Központ 2005 óta ítéli oda a Gold Medal in the Arts elnevezésű kitüntetést olyan személyeknek, akik kiemelkedő pályafutásuk révén a világ legjelentősebbjei közé tartoznak, és inspirálóan hatnak a nemzetközi művészeti életben – írja az MTI.

Az Egyesült Államok Kennedy Központjának Nemzetközi Bizottsága idén júniusban Budapesten és Bécsben tartja tizenhatodik alkalommal rendezett konferenciáját, a testületben az intézményt támogató befolyásos mecénások foglalnak helyet.