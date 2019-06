Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert rossz kútból ittak

Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak. A fesztivál már közleményt is adott ki, hogy felhívja a figyelmet a veszélyekre.

Azt írják, hogy a nagy parkolónál található forrás, amit Csokonai Sándor kútként is ismernek, vize nem ivóvíz. Erre tábla is figyelmeztetett, de valakik ezt a táblát eltávolították. Csütörtök este óta ezért őriztetik is a helyet, és visszakerült a tábla is.

Arra kérik azokat, akik rosszul lettek, hogy forduljanak a panaszaikkal a fesztivál mentőszolgálatához. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a kemping területén nincs gond az ivóvízzel, minden csapból lehet inni.

Egyedi Péter a fesztivál sajtófelelőse elmondta, hogy a kút nem a fesztivál területéhez tartozik, de a további megbetegedések elkerülése miatt segítenek a forrás őrzésében. A jellemzően hányásos, hasmenéses tünetekkel járó, gyors lefolyású megbetegedéssel csütörtökön 60-70-en jelentkeztek, majd pénteken még 20 esetről szereztek tudomást. Egyedi azt mondta, amióta őrzik a kutat, nincsenek újabb esetek, és sokan már fel is épültek.