Nézze meg a legjobb animációkat az Indexen!

Június 23-án lesz vége a héten rendezett, 300 filmet nyolc helyszínen bemutató 14. Kecskeméti Animációs Fesztiválnak, melynek apropóján az előző, 2017-es fesztivál díjnyertes filmjeiből teszünk közzé egy nagyobb válogatást az Indafilmen.

A szocreál szuperhős visszatérése, egy pamutgombolyagot kergető kandúr és egy nő viszonya, Kojot, a prérifarkas igazságtétele és a bojlertestű királylány párkeresése mellett még számtalan történetet ismerhetünk meg a tizenegy díjazott kisfilmben. Pár kivételtől eltekintve (mint Gauder Áron, Klingl Béla és Balajthy László) a fiatalok munkáit lehet most megtekinteni, köztük Bucsi Réka, az egyik legsikeresebb animációs alkotó filmjét.

Kötelék

Egy nő és egy egyre emberibbé váló kandúr kapcsolata bontakozik ki Wunder Judit MOME-s (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) diplomamunkáján, ami a 13. KAFF nagydíjasa lett. Inspirációja Kate Atkinson novelláskötetének egyik története, a The Cat Lover. A film lírai módon beszél a magányról és vágyódásról sokszor szürreális, erős metaforákkal illusztrálva. Ez az álomszerű mozi a magyar animáció női vonalát erősíti, hasonlóan Bucsi Réka, Tóth Luca, Kreif Zsuzsanna, Andrasev Nadja, Szederkényi Bella filmjeihez.

Kötelék

Love

Bucsi Réka az egyik legismertebb fiatal animációs rendező itthon, első filmje, a Symphony no. 42 még az Oscar legjobb animációs rövidfilm kategóriájának a shortlistjére is felkerült. Második filmje is a berlini fesztiválon kezdett, majd a South by Southwest-fesztivál (SXSW) és a Sundance programjában is szerepelt. A Love a 13. KAFF-on duplázott: megkapta a legjobb rövidfilm díját és az Országos Diákzsűri díját is. Egy mini naprendszerben játszódik a film, ahol egy kisbolygót feldúló kockameteor indít el változásokat. A haikuszerű jelenetekből álló, szereplők és párbeszéd nélküli mozi minden részlete a szerelem galaktikus terjedését és elsorvadását mutatja be.

LOVE

A 13. királylány

A legjobb diákfilmnek járó elismerést Orosz Tina Budapesti Metropolitan Egyetemen (METU) készült animációja, A 13. királylány kapta, ami egy bojlertestű királylány párkeresését mutatja be. A kisfilm képi humorban bővelkedik, és olyan témákkal foglalkozik párkeresés nehézségein kívül, mint a kívülállóság és a kirekesztettség.

A 13. királylány

Balkon

A szituáció ismerős: lakótelepen nyáron mindenki valami lényegtelen dolgot csinál, és akkor jön egy férfi, aki megtöri a fülledt csendet. A Magyar Filmkritikusok díját Dell'Edera Dávid METU-diplomafilmje kapta. Az elidegenedésről szól a film, aminek egyedi hangulatát a sajátos karakterek, a tárgyak és a gesztusok adják.

Balkon

A körömágyszaggató

Közérzet-animációfilm, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan animációs párdarabja. Főszerepben egy huszonéves srác és a vívódásai, gondolatai, félelmei, amik nagyon személyesek, mégis van bennük univerzalitás. Közben a háttérben megjelennek Pest közismert helyszínei, és mellette elkalauzol képzeletbeli helyekre is. A MOME Anim mesterszakos diplomafilmjét, Király Krisztián alkotását a Gyermekzsűri díjazta a KAFF-on.

A körömágyszaggató

Hunor

Egy rokkantnyugdíjas teherautósofőr SZTK-rendelőben történt félrekezelése miatt különös képességekre tesz szert az alaptörténet szerint. A széria pilot-epizódja, Klingl Béla és Koós Árpád közös munkája, a legjobb tévésorozatért járó díjat kapta a 13. KAFF-on. Hunor epizódonként legyőzi az új fenyegetéseket, de továbbra is kételyek gyötrik, jól tette-e, amit tett.

Hunor

Fiaskó

A legjobb elsőfilmnek járó díjat Nagy Szabolcs stop motion bábfilmje kapta, amit a Szent György Média és Informatikai Szakgimnázium animációs képzése alatt készített. A humoros, jó tempójú mozi végigsöpört a magyar fesztiválokon: a KAFF mellett közönségdíjat kapott a Primanimán és Nagy ezzel a Friss Hús legígéretesebb fiatal rendezője lett. A film zseniális bohózat egy ravasz falusi öreg és egy vándorló mágus találkozásáról.

Fiaskó

Kojot és a sápadtarcú

Gauder Áron eddig kétrészes Kojot-szériájának második epizódjában a címszereplő prérifarkas megleckézteti a gőgös fehérembert, aki előnytelen alkut akart kötni egy indián családdal. A sorozat második része elnyerte a KAFF legjobb forgatókönyvének járó díjat. Gaudert gyerekkora óta érdeklik az indián mesék, és mivel itthon eddig nem nyúltak hozzá animációban, megtette ő a Kojot-szériával. A projekt alapja a Cseh Tamás által összeállított és hangoskönyvként felmondott Csillagokkal táncoló Kojot című indián mesegyűjtemény.

Kojot és a sápadtarcú

Mimik

Varga Petra MOME Anim mesterszakos diplomafilmje kapta az MMA Fotó- és Film Tagozatának díját a legjobb animációs munkáért. A film két francia pantomimes, Jean-Pierre és Louis szokatlan életét mutatja be, ahogy láthatatlan játékukkal saját világot teremtenek maguknak. Bár különböző természetük miatt gyakran egymás idegeire mennek, mégis elválaszthatatlan barátok, akik mindig készen állnak valami furcsaságra.

Mimik

Tűzpiros kígyócska

A legjobb 3D-s filmnek választották a Kecskemétfilm stúdiójában készült Cigánymesék-sorozat negyedik epizódját. A Balajthy László által rendezett részben Aluno, a nagyapja tanítása nyomán felnőtté váló fiúcska életének történései vezetik be a nézőt a cigányság világába, a feltétel nélküli szeretet létezését keresve a legközelebbi hozzátartozók próbatételén keresztül.

Cigánymesék - A tűzpiros kígyócska

All My Days

Ez a kétperces, karcos, fekete-fehér, klipszerű alkotás kapta a Metropolitan Egyetem különdíját a 13. KAFF-on. Mira Zénó All My Days című kisanimációja kísérleti hangvételű darab, ami a hétköznapi élet tárgyait és eseményeit lényegíti át egy szubjektív, szürreális világba. A film asszociatív utazás az észlelés apró mozzanatainak megjelenítésével.

All my Days

