Miért nem tudjuk elengedni Csernobilt?

Talán még a gyártó HBO sem számított arra a kirobbanó (bocsánat, legyen inkább elsöprő) sikerre, amit Csernobil című minisorozatuk aratott. 9,7 ponttal jelenleg ez a valaha készült legjobb sorozat az IMDb értékelések szerint, és a kritikusok is áradoznak róla. Az atomkatasztrófa történetét feldolgozó sorozat nem hagyta hidegen az orosz propagandamédiát sem, a Putyin közeli sajtó ott kritizálja, ahol tudja, és állítólag már készül az ellensorozat, amiben a katasztrófáért a CIA lesz a felelős.

A Kultrovat podcast legújabb adásában többek között arra keressük a választ, hogy miért aratott ekkora sikert a sorozat, és miért nem mindegy 33 év után sem az orosz kormánynak, hogy mit gondolnak az emberek Csernobilról. De szó esik arról is, hogy mennyire hiteles a sorozat, milyen hibákra bukkantunk benne, és ezek befolyásolják-e azt az érzelmi hatást, amit kivált. Beszéltünk a sorozat hatására az erőmű körüli Zónában megélénkülő turizmusról, és kiderül, hogy az Index szerzői közül ki szeretné egyszer a saját szemével is megnézni Csernobil környékét.

Érintettük a baleset hosszabb távú következményeit, hogy miért nehéz megbecsülni, hogy hányan haltak és betegedtek meg emiatt. Miért alakulhatott ki egy csomó tévhit, legenda és félreértés Csernobil körül, és hogy miért nincs még mindig lezárva ez a történet. Milyen hazugságok és félinformációk vezettek oda, hogy a mai napig képtelenek vagyunk elengedni ezt a sztorit.

A beszélgetés résztvevői:

Matalin Dóra

Miklósi Gábor

Nagy Attila Károly

Miért jó ez?

