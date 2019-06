Alkalmazottai 90 százalékától megválik az Átrium

Anyagi nehézségei miatt alkalmazottainak 90 százalékát elbocsátja a budapesti Átrium, jelentette be honlapján az intézmény. A színház már korábban közölte, hogy a kultúrtao tavalyi eltörlésével új, az alapvető működését veszélyeztető helyzetbe került, ezért munkatársai gyűjtést indítottak, hogy az intézmény életben tudjon maradni: 100 millió forintot tűztek ki célul, ám a támogatásokból mintegy 20 millió forint folyt be.

Az egy hónapos gyűjtési időszak, amit azután hirdettünk meg, hogy a kulturális tao megszüntetése után a tavalyi törvény szerint járó összegnek (amelyet feltételezve tavaly működtünk és idénre terveztünk) mindössze 23%-át ítélte meg az Átriumnak a kulturális kormányzat, véget ért. Célként 100 millió forint támogatást tűztünk ki, mert ezzel lett volna biztosítva, hogy az Átrium korábbi célkitűzései mentén, változatlan szervezetben működhessen. A gyűjtési időszak alatt a közönségtől annyi felajánlást kaptunk, ami éves szinten mintegy 20 millió forintot jelent, amit így is példátlan kiállásnak látunk, és nagyon köszönünk. Ennek, továbbá alkotó- és munkatársaink jelentős áldozatvállalásának köszönhető, hogy az elmúlt hónapokban nem kellett bezárnia a színháznak

– írták a csütörtök délutáni közleményben.

Májusban az Index is megírta, hogy az EMMI a 2018. november 13. előtti törvény szerint járó 218 millió forintos tao-támogatásból 50 millió forintot ítélt meg az Átrium számára, vagyis a 2018-as tao-összeg 77,1 százalékát (168 millió forintot) a színháztól elvette a minisztérium. Az értesítés szerint az 50 millió forintot is csak abban az esetben kapja meg a színház, ha lesz rá forrás, ráadásul három részletben.

Ha az EMMI által megítélt 50 millió forint hozzáférhetővé válik (sajnos a mai napig még az első részlet időpontja sem ismert), a támogatásokból befolyt 20 millió forinttal együtt is jelentős kompromisszumokat igényel. Minden igyekezetünkkel az válik lehetővé, hogy a repertoár egy része a következő évadban is elérhető legyen, és az épület nyitva maradjon. Új bemutatót nem tudunk tartani, sajnos le kell vennünk a repertoárról előadásokat, drasztikusan kell csökkentenünk az éves előadásszámot, a megmaradó előadásokra jelentősen növelnünk kell a helyárakat, és tág teret kell biztosítanunk a nem kulturális jellegű rendezvények szervezésének is